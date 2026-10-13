Mourinho yeni açıklamasıyla tartışma yarattı: Villarreal karşısında ilk dakikada ne oldu?

Portekizli teknik direktörden gizemli bir mesaj

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Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, İspanyol basınına bir kez daha üstü kapalı bir mesaj verdi. La Liga'da geçen hafta oynanan Villarreal maçındaki tartışmalarla ilgili üst üste gelen sorulara karşılık Portekizli teknik adam tartışmaya girmekten kaçındı ve sonunda İtalyan gazetecileri kendisine Roma maçını sormaya davet etti.

Real Madrid, yarın çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi ilk turunun ikinci haftasında Olimpico Stadı'nda Roma'ya konuk olacak.

Mourinho, Roma maçı öncesindeki basın toplantısında şöyle konuştu: "Hepinizi Villarreal maçının ilk dakikasını izlemeye davet ediyorum; bir dakika yeterli."

Mourinho daha da ileri gidip basına konuyu yeniden değerlendirme çağrısında bulundu: "İlk dakika yeterli. İsterseniz konuyu önümüzdeki cumartesi tartışabiliriz; çünkü o ilk dakika, futbolu anlayan herkes için her türlü açıklamanın yerini tutar."

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Peki o dakikada tam olarak ne oldu? "Marca" gazetesi, maçın ilk on dakikası da dahil olmak üzere pozisyonların bir dökümünü sundu.

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

İspanyol gazetesi şunları yazdı: "Önce Mbappe'ye ofsayt verildi; hakem, konumu şüpheli olan bir pozisyonda bu kararı işaret etti. Birkaç dakika sonra Fransız oyuncu benzer bir pozisyona karıştı ve bu da ofsayt olarak değerlendirildi. Bu iki karar soru işaretleri doğuruyor; ancak ikisi de hakemin kasıtlı davrandığı sonucuna varmaya imkan vermiyor. Yayın boyunca pozisyonları netleştirecek herhangi bir tekrar gösterilmedi."

Geçtiğimiz cumartesi günü Real Madrid'in 1-0 kazandığı Villarreal maçında büyük bir hakem tartışması yaşandı. Özellikle Vinicius Junior'ın attığı ikinci gol sonrası hakem, video yardımcı hakem teknolojisine başvurduktan sonra golü iptal etti ve atağın başlangıcında Villarreal oyuncusu Nathan Salibayı saçından çektiği için Brezilyalı futbolcuyu oyundan attı. Bu da Mourinho'nun maçın ardından basın toplantısını terk etmesine yol açtı.











