Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında yarın salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edeceği Inter Milan ile oynayacakları karşılaşmanın kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını, ancak bu boyutun maç sırasında var olmayacağını söyledi.

Tarihi üçlemeyi birlikte kazandığı eski takımıyla karşılaşacak olması nedeniyle maçın duygusal olup olmayacağı sorusuna Mourinho, karşılaşmanın tanıtım basın toplantısında şu yanıtı verdi: "Maçtan sonra, evet. Ama maç sırasında hayır. Maç sırasında, sadece bir başka maç."

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La Liga'da Real Betis karşısında alınan yenilginin ardından Real Madrid oyuncularını "saf" olarak nitelendirmesine ilişkin -o sırada, Mourinho'ya göre Endülüs ekibinin oyuncularının yaptığı gibi çekildiklerini ya da vurulduklarını hakemlere göstermemelerine bir gönderme olarak- Portekizli teknik adam, bu sözün bir eleştiri olmadığını vurguladı.

Mourinho şu açıklamayı yaptı: "Bu aynı zamanda kültürel bir boyutla da ilgili. Belki 'saf' sözcüğüm olumsuz bir şey olarak anlaşıldı, ama ben bunu eleştiri amacıyla söylemedim, sadece gerçeği olduğu gibi tarif ediyordum. Yarın ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bunu çok kolay bir şekilde anlayacaksınız."

"Yetkililerden bir cevap istiyorum"

Bir gazetecinin bu sözlere açıklık getirmesini istemesine karşılık Mourinho şunları söyledi: "Hakem kararları hakkında konuşmak istemiyorum. Beni mazur görün, çünkü sorunuzdan kaçacağım, ama başka bir şekilde yanıt vereceğim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Madem bu soru bana sorulmadı, şimdi söylüyorum: Betis'e karşı yenildik çünkü hücumdaki üretimimizi gollere çeviremedik. İşte bu kadar. Ama penaltı... neden tekrarlanmadı? VAR video teknolojisi oyunun kuralını bilmediği için mi, yoksa bunu istemediği için mi? Bu, yetkililerin yanıtlamasını istediğim bir mesele."

Şöyle ekledi: "Neden? Eğer VAR, kuralı bilmediği için penaltının tekrarlanmasını istemediyse, bu görevi bırakıp gitmesi gerekir. Eğer tekrarlanmasını istemediği için istemediyse, bu daha da kötü. Sonra bundan daha kötü bir durum var: Eğer kuralı bilmiyorsa, hakemi neden inceleme ekranına çağırmadı? Bu biraz garip."

Real'in teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi niyet yönünde ilerlemek ve oyuncunun ceza sahası içinde olduğunu bilmediğini varsaymak istiyorum. Olayı bu şekilde yorumlamayı tercih ederim. Ama eğer sebep buysa, kararı vermesi gereken hakem değil, bunu yapması gereken VAR'dır. Çünkü birkaç hafta ya da ay sonra benzer bir durum olursa, penaltı tekrarlanacak."

Mourinho, itirazının penaltıyı Real Madrid'in yenilgisinin sorumlusu olarak görmek anlamına gelmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki bu pozisyon yüzünden kaybetmedik, çünkü penaltı tekrarlansa bile onu kaçırmış olabilirdik. Ama Real Madrid'in teknik direktörü olarak ve futbolun içinde çalışan biri olarak, penaltının neden tekrarlanmadığını bilmek isterim. Yetkililerin bu konuda bana yanıt vermesini istiyorum."

Devam etti: "Bu maçta, önceki pozisyonla ilgisi olmayan başka bir konu daha var: Real Madrid'in kaptanı neden sarı kart gördü? Vinicius hakeme doğru yöneldiğinde, ona ulaşmadan önce hakem kartı yüzüne gösterdi. Bunun sebebini bilmek isterim."

Şunu ekledi: "Bize neden hep takım kaptanının, kibarca bir açıklama ya da izahat istemek için hakeme yaklaşma hakkına sahip olduğu söyleniyor? Bu konu hakkında konuşmak için sorunuzu kullandığım için beni mazur görün, ama bu karar hakkında yorum yapmak istedim."

Inter Milan mücadelesi

Inter'e karşı oynayacağı maça yönelik kendi heyecanına ilişkin bir soruya karşılık Mourinho şu yanıtı verdi: "Şu an itibarıyla, daha önce de söylediğim gibi, benim için sıradan bir maç değil. Maçtan sonra öyle olacak, ama maç sırasında değil."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Maç sırasında Real Madrid'in yedek kulübesinde bulunan kişi hakkında birinin konuşacağını sanmıyorum. Maç boyunca geçmişe dair hiçbir şey düşünmeyeceğim. Chivu (Inter Milan teknik direktörü) her zaman benim adamlarımdan biri olacak. Onun için ve elde ettikleri için çok mutluyum. Maçtan önce ve sonra onu selamlayacağım. Maç sırasında ise... o sadece maçtır."

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