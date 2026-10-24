Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yarın pazar günü İspanya Ligi'nin 10. haftasında oynanacak Barcelona maçı hakkında konuştu.

Mourinho, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "İyi bir dönemden geçiyoruz, iyi oynuyoruz ve gol atıyoruz, ancak daha önce yaptıklarımızın El Clasico'da hiçbir değeri yok ve herhangi bir etkisi olmayacak. Bu tamamen farklı bir maç."

Şunları ekledi: "Barcelona'nın Paris'e karşı 4 golle aldığı yenilgiden çıkarılacak dersler mi? Tek bir maçtaki yenilginin takımın psikolojik durumunu ya da özgüven seviyesini değiştireceğini sanmıyorum. Aynı şekilde, Leipzig'e 4-1 yenilmiş olsaydık bu benim durumumu da değiştirmezdi."

Mourinho'ya "Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir plan yapacak mısınız?" diye soruldu. Şu yanıtı verdi: "Barcelona'nın bütün oyuncuları iyidir, aynısı Real Madrid için de geçerlidir. O büyük bir oyuncu ve büyük oyunculara saygı duyulmalıdır. Ancak rakibe saygı duymak ile planları, taktiksel yapıları değiştirmek ve kimliğinden vazgeçmek arasında fark vardır. Bunu yapmayacağız, ne ona karşı ne de bu olağanüstü kaliteye sahip başka bir oyuncuya karşı."

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Bir gazeteci Portekizli teknik adamdan Barcelona teknik direktörü Hansi Flick hakkındaki görüşünü dile getirmesini istedi ve "Special One" şöyle yanıt verdi: "Rakiplerle ilgili soruları anlamıyorum. O büyük bir teknik direktör ve mükemmel bir iş çıkarıyor. Benden ne söylememi istiyorsunuz?"