Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yarın pazar günü İspanya Ligi'nin 10. haftasında oynanacak Barcelona maçı hakkında konuştu.

Mourinho, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "İyi bir dönemden geçiyoruz, iyi oynuyoruz ve goller atıyoruz, ancak daha önce yaptıklarımızın El Clasico'da hiçbir değeri yok ve hiçbir etkisi olmayacak. Bu tamamen farklı bir maç."

Şunları ekledi: "Barcelona'nın Paris'e karşı aldığı 4 gollü yenilgiden alınacak dersler mi? Tek bir maçtaki yenilginin takımın psikolojik durumunu ya da özgüven seviyesini değiştireceğini sanmıyorum. Aynı şekilde, Leipzig'e 4-1 yenilseydik benim durumumu da değiştirmezdi."

Mourinho'ya "Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir plan yapacak mısınız?" diye soruldu. Şu yanıtı verdi: "Barcelona'nın bütün oyuncuları iyi, aynısı Real Madrid için de geçerli. O büyük bir oyuncu ve büyük oyunculara saygı gösterilmeli. Ancak rakibe saygı duymakla; planları, taktik yapıları değiştirmek ve kimliğinden vazgeçmek arasında fark var. Bunu yapmayacağız, ne ona karşı ne de bu istisnai kaliteye sahip başka herhangi bir oyuncuya karşı."

Bir gazeteci Portekizli teknik direktörden Barcelona teknik direktörü Hansi Flick hakkındaki görüşünü belirtmesini istedi ve "Special One" şöyle yanıt verdi: "Rakiplerle ilgili soruları anlamıyorum. O büyük bir teknik direktör ve mükemmel bir iş yapıyor. Benden ne söylememi istiyorsunuz?"