Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yarın oynanacak İspanya Ligi'nin 10. haftasındaki Barcelona maçı hakkında konuştu.

Mourinho, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "İyi bir dönemden geçiyoruz, iyi oynuyoruz ve gol atıyoruz, ancak daha önce yaptıklarımızın El Clasico'da hiçbir değeri yok ve hiçbir etkisi de olmayacak. Bu tamamen farklı bir maç."

Şunları ekledi: "Barcelona'nın Paris karşısında aldığı 4 gollük mağlubiyetten çıkarılacak dersler mi? Tek bir maçtaki yenilginin takımın psikolojik durumunu veya özgüven seviyesini değiştireceğini düşünmüyorum. Aynı şekilde, Leipzig'e 4-1 kaybetseydik bu benim durumumu da değiştirmezdi."

Mourinho'ya "Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir plan yapacak mısınız?" diye soruldu ve şu yanıtı verdi: "Barcelona'nın tüm oyuncuları iyi, aynısı Real Madrid için de geçerli. O büyük bir oyuncu ve büyük oyunculara saygı gösterilmeli. Ancak rakibe saygı göstermekle; planları, taktik yapıları değiştirmek ve kimliğinden vazgeçmek arasında fark vardır. Bunu yapmayacağız, ne ona karşı ne de bu olağanüstü kaliteye sahip başka herhangi bir oyuncuya karşı."

Bir gazeteci, Portekizli teknik direktörden Barcelona'nın teknik direktörü Hans Flick hakkında görüşünü belirtmesini istedi ve "Special One" şöyle yanıt verdi: "Rakiplerle ilgili soruları anlamıyorum. O büyük bir teknik direktör ve mükemmel bir iş yapıyor. Benden ne söylememi istiyorsunuz?"