Mourinho, Yamal sürprizini açıkladı: "Onu 10 metre uzaktan gördüm ve anladım"!

José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Barcelona karşısında oynanan El Clásico'yu 2-1 kazanmayı başardı. Dengeli geçen mücadelede Kraliyet ekibi galibiyeti, Kylian Mbappé'nin attığı iki golün yanı sıra ev sahibi takımın tehlikesini sınırlayan savunma organizasyonu sayesinde elde etti. Özellikle Lamine Yamal, Real Madrid'in sağ kanadını geçmekte büyük zorluk yaşadı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre bu galibiyet, Barcelona ile arasındaki farkı 3 puana indiren Real Madrid'in İspanya Ligi yarışındaki konumunu güçlendirdi. Böylece takımın ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son galibiyetlerinin ve saha içi performansındaki gelişmenin ardından Mourinho'ya yeni bir moral kazandırdı.

Yamal baskı altında

Sağ kanat, karşılaşmanın öne çıkan bireysel mücadelelerinden birine sahne oldu. Marc Cucurella, Lamine Yamal'ın hareketlerini sınırlamayı başardı ve Yamal, İspanyol savunmacıyı geçmekteki zorluk nedeniyle bazı anlarda hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.

32. dakikada Yamal, Cucurella'nın kendisine yaptığı bir müdahalenin ardından, savunmacının sarı kart görmeden kendisine karşı hataları tekrarladığını düşünerek, hakem Martínez Munuera'ya itiraz etti ve Cucurella'ya kart gösterilmesini talep etti.

Görüntüler, Barcelona yıldızının rakibini kart görmesine yol açabilecek bir faul yapmaya çekmeye çalıştığını ortaya koydu. Yamal, bir atakta Cucurella'yı kendisine müdahale etmeye zorlamak için topu yaklaşık on saniye boyunca elinde tuttu.

Mourinho, Yamal'ın zekasını itiraf etti

Savunma planının başarılı olmasına rağmen Mourinho, Lamine Yamal'ın yeteneklerine olan hayranlığını gizlemedi ve oyuncuyu yakından görmenin, televizyon ekranlarında göründüğünden çok daha net bir şekilde seviyesini kendisine gösterdiğini vurguladı.

Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Oyuncuların ne kadar iyi olduğunu ancak önümde olduklarında anlarım. Televizyonda perspektiften yoksunum. Lamine'i 10 metre uzaktan gördüm ve kalitesini anladım."

Mourinho, Yamal'ın son derece zeki ve markajı zor bir oyuncu olduğunu ekledi ve Cucurella'yı sarı kart alması için tuzağa çekmeye çalıştığını, ancak Real Madrid savunmacısının durumu iyi bir şekilde yönettiğini belirtti. Ayrıca Diomande'nin, Barcelona'nın sayısal üstünlüğü kullanmasını ve tehlikeli pozisyonlar üretmesini engellemedeki katkısını da övdü.

Eski açıklamalar meydan okumanın niteliğini ortaya koyuyor

Yamal ile Cucurella arasındaki meydan okumanın kökleri, savunmacının İspanya Milli Takımı'na katılmasıyla ilgili Yamal'ın daha önceki açıklamalarına dayanıyor. Yamal, "Cadena COPE" radyosundaki "Tiempo de Juego" programına yaptığı açıklamada, Cucurella'ya ilk maçı ilk 11'de oynayacağını, ikincisinde ise kendisini yeneceği için yedek kulübesinde oturacağını söylediğini belirtmişti.

El Clásico'da ise Cucurella, tribünlerden yuhalanmasına rağmen mücadeleyi maçın sonuna kadar sürdürdü. Hakem, Barcelona forvetine birkaç faul yapmasına rağmen ilk yarıda ona sarı kart göstermedi.

Bu mücadele, Cucurella'nın Yamal'ın tehlikesini sınırlamayı başardığı ve maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandığı etkileyici bir savunma performansı sergilediği UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea - Barcelona karşılaşmasını akıllara getiriyor.