Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, AEK Atina karşısında alınan heyecanlı galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı; takımının karakterinden ve maçları son anlarda çözme kabiliyetinden söz etti.

Real Madrid, uzaktan geri dönerek karşılaşmayı son dakikalarda 3-2 kazandı. Takımın bitiş düdüğüne kadar mücadele etme azmini yansıtan bu yeni senaryo, Mourinho'yu oyuncularına duyduğu büyük güveni ifade etmeye itti ve teknik adam basın toplantısında çarpıcı bir ifade kullandı.

Portekizli teknik adam, İspanyol "As" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Son dakikalarda çözülen bu tür maçları bu şekilde ancak biz kazanabiliriz. Bizim, bunu yapmak için gerekene sahibiz."

Oyuncularının geri dönme kabiliyetlerine inandığını da ekleyen Mourinho, onların cesarete sahip olduğunu ve bu kalitede bir grubu elinde bulundurduğu için şanslı olduğunu belirtti.

Mourinho, AEK Atina'nın performansını övdü ve Yunan takımının, Real Madrid'in en iyi seviyesinde görünmemesinin sebeplerinden biri olduğunu değerlendirerek şöyle dedi: "Son derece zor bir takıma karşı oynadık; harika bir maç ortaya koydular, hatta belki de en iyi maçlarıydı. İlk dakikadan itibaren son derece organizeydiler, direkt oyuna dayandılar, fiziksel güç ve büyük bir yoğunluk gösterdiler. Olağanüstü bir maç çıkardılar."

Şunları da ekledi: "Zorluklara rağmen maçın içinde kaldık, kritik anları nasıl yöneteceğimizi bildik ve skorda geride olmamıza rağmen güçlü bir karakter sergiledik. Son dakikada, maç açıldığında ve iki takım da kazanmak istediğinde, daha büyük bireysel kaliteye sahip takım galip geldi."

Mourinho, Vinicius'u savundu

Vinicius Junior'ın performansına gelince, Mourinho, Brezilyalı oyuncunun varlığının takım arkadaşı Diomande'yi mevkisini değiştirip solun yerine sağ tarafta oynamaya zorladığı iddiasını reddetti.

Şöyle dedi: "Vinicius hiçbir şeye neden olmadı. Diomande, Real Madrid'e tek bir tarafta değil, iki tarafta da oynamak için geldi. Bu onu ilgilendirmiyor ve hangi tarafta oynarsa oynasın onun için hiçbir şey değişmiyor."

Vinicius'un performansını kabul edilebilir olarak nitelendiren Mourinho, değişikliklere ilişkin kararlarının yalnızca bu maçla ilgili olmadığını, aynı zamanda cumartesi günü oynanması planlanan Valencia maçını da dikkate aldığını açıkladı.

Vinicius'a daha yumuşak mı yoksa daha sert mi davranması gerektiği sorulduğunda ise şaka yollu şöyle yanıt verdi: "Yüzde 80 sağ el, yüzde 20 sol el" diyerek ona daha büyük oranda yumuşak bir üslupla yaklaştığına işaret etti.

Bellingham ve Endrick'e özel övgü

Mourinho, Jude Bellingham hakkında konuşarak onun, başka bir orta saha oyuncusunda bulması güç, eksiksiz bir özellikler bütününe sahip olağanüstü bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Geldiğimden beri iyi seviyeler ortaya koyuyor. Türünün tek örneği bir oyuncu; dünyada bu kadar her alanda bütünlüğe sahip bir orta saha oyuncusu yok. Çalışması, liderliği, hırsı, kalitesi, kaleye ulaşma ve gol atma kabiliyeti var. Olağanüstü bir oyuncu."

Mourinho ayrıca yeterli süre alamayan oyuncuların -aralarında Endrick de var- hayal kırıklığını anladığını belirtti; ancak yedek kulübesinin kalitesinin kendisine birçok seçenek sunduğunun altını çizerek, maç ritmini yeniden kazanmak için bir miktar zamana ihtiyaç duymasına rağmen Eder Militao'nun ortaya koyduğu performansı örnek gösterdi.

Şunları açıkladı: "Birçok teknik direktör takımımın yedek kulübesine olumlu bir kıskançlıkla bakıyor; çünkü bir sorun yaşadığımda ve yedek kulübesine baktığımda önümde birçok seçenek buluyorum. Büyük kaliteye sahip bir grubumuz var ve oyuncular yalnızca takım için çalıştığı, kişisel kaygıları aştığı sürece bu grup son derece güçlü olacak."

Mourinho, maç yoğunluğu ve iki karşılaşma arasındaki sürenin kısalığı nedeniyle Valencia maçında birçok değişiklik yapma niyetinde olduğunu açıkladı ve değişikliklerden faydalanması beklenen oyuncular arasında Dean Huijsen, Konaté, Tchouaméni ve Arda Güler isimlerine işaret etti.