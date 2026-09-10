Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Real Madrid'in hocası Jose Mourinho'nun 2026 Ballon d'Or ödülü için Fransız Kylian Mbappe'yi aday göstermesine yanıt vererek, ödülü asıl hak edenin genç İspanyol Lamine Yamal olduğunu belirtti.

Yamal, dün akşam Şampiyonlar Ligi kapsamında Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında alınan 5-1'lik büyük galibiyette tarihi bir gece yaşayarak, olağanüstü kariyerine yeni sayfalar eklemeye devam etti.

Yamal, alışılmış performansıyla yetinmedi; bir gol atıp iki gole asist yaparak Barcelona'nın hücum şölenine doğrudan katkı sağladı, ayrıca iki tarihi başarıya da imza attı. Kulübün tarihindeki en genç kaptan olurken, ardından Katalan ekibinin formasıyla kariyerinin ilk direkt serbest vuruş golünü kaydetti.

Barcelona tarihinin en genç kaptanı

Yamal, 71. dakikada Raphinha'nın oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubandını taktı; Pedri ise bundan birkaç dakika önce sahayı terk etmişti.

19 yaş 59 günlük olan Yamal, resmi bir maçta Barcelona kaptanlık pazubandını taşıyan en genç oyuncu oldu ve 2010 yılında Kral Kupası'ndaki bir maçta 20 yaş 56 günlükken pazubandı takan Bojan Krkic'e ait önceki rekoru geride bıraktı.

Yamal, pazubandı taktıktan sonra iz bırakmak için uzun süre beklemedi; birkaç dakika sonra 77. dakikada Feyenoord barajının konumlanma hatasından yararlanarak kaleci Timon Wellenreuther'i aldatmasıyla kariyerinin ilk direkt serbest vuruş golünü attı.

Barcelona'nın yıldızının direkt serbest vuruş golleri hanesini açması için takım formasıyla 156 maça ihtiyacı olmuştu.

Flick, Yamal'ı Ballon d'Or'a aday gösterdi

Maçın ardından Flick, 2026 Ballon d'Or yarışıyla ilgili tavrını net bir şekilde açıklamaktan çekinmedi ve Yamal'ın ödülü hak ettiğini vurguladı.

ESPN ağının aktardığına göre Flick şunları söyledi: "O benim oyuncum, Lamine Barcelona'da oynayan bir oyuncu ve Ballon d'Or'u hak ediyor."

Alman teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Lamine olağanüstü bir kaliteye sahip, o eşsiz bir oyuncu. Sahada onun sunduklarına sahip olan başka kimse yok."

Flick, Yamal'ı övmekle yetinmedi, aynı zamanda Raphinha ve Pedri'nin Ballon d'Or'un otuz kişilik aday listesinde yer almamasından dolayı üzüntüsünü dile getirdi ve bu ikilinin listede bir yere sahip olmak için yeterince ortaya koyduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Raphinha harika bir maç çıkardı, o ve Pedri listede olmalıydı. İkisi de mükemmel oyuncular, ama bu değiştiremeyeceğimiz bir şey."

Van Bronckhorst da destekçiler listesine katıldı

Yamal'a destek yalnızca teknik direktöründen gelmedi; Feyenoord'un hocası ve Barcelona'nın eski yıldızlarından Giovanni van Bronckhorst da onu överek, İspanyol yıldızın Ballon d'Or'u kazanabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Hollandalı teknik adam şunları söyledi: "Bu yaşta neredeyse her şeyi kazandı bile, Şampiyonlar Ligi hariç. Taraftarlar ona hayran."

Sözlerine şöyle ekledi: "Ballon d'Or'u kazanabilir. Onu Messi ve Ronaldinho ile kıyaslıyorum. Bunu başarabilir, tek soru şu: Ne zaman?"

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Yamal, Ballon d'Or kampanyasını reddediyor

Yamal'a ödülün verilmesini isteyen sesler yükselse de oyuncunun kendisi, 2024 ve 2025 sezonlarında ikinci sırada yer aldıktan sonra bu ödülü almak için herhangi bir kişisel kampanyaya girmeyi reddediyor.

Yamal, Feyenoord maçından önce şunları söyledi: "Ballon d'Or için kampanya yapmaya ihtiyacım yok ve bunu düşünmüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takımımla ve ülkemin milli takımıyla gurur duyuyorum. Dünya şampiyonuyuz ve La Liga'yı kazandım, bundan daha fazlasını isteyemem."

Mesajını şu sözlerle noktaladı: "Bu sizin işiniz, yani oy verenlerin. Hiçbir şey için yalvarmaya başlamayacağım."

Ballon d'Or'u kazananın adının, önümüzdeki 26 Ekim'de İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenecek büyük bir törenle açıklanacağını hatırlatalım.

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