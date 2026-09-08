Real Madrid'in Jose Mourinho yönetimindeki ilk yenilgisini La Liga'nın dördüncü haftasında Real Betis karşısında almasının üzerinden henüz saatler geçmişti ki, tartışma sahadan hakem odasına taşındı.

Hakemi suçlayan sert Portekiz çıkışları, boğucu bir sezon uyarısı yapan daha da sert bir hakem yanıtı... İşte bu nedenle eski hakem ve hakem yorumcusu Juan Fabregas sessizliğini bozarak, Mourinho'nun daha başından oynadığı ve "koz kâğıdı" olarak nitelendirdiği hamleyi açıkladı.

Doğru karar ve haksız eleştiri

İspanyol "Sport" gazetesine yaptığı analizde hakem uzmanı Fabregas, Mourinho ve Real Madridli oyuncuların öfkesini patlatan kararı savundu.

Fabregas şöyle konuştu: "Mourinho, hakemin doğru olan kararını, yani Marc Bartra'dan seken topun oyuna devam etmesine izin verilmesini eleştirdi. Ayaklardan biri ceza sahasının dışında, diğeri havadaysa, bu teknik olarak sahanın dışıdır ve dolayısıyla kural doğru bir şekilde uygulanmıştır."

Boğucu bir sezon uyarısı

Fabregas, La Liga'daki hakemliğin teknik boyutunda durmadı; aksine Mourinho'nun sezona başladığı üsluba dair sert bir dille uyarıda bulundu.

Şunları ekledi: "Daha dördüncü haftaya geldik ve Mourinho hakemlerle ilgili koz kâğıdını çoktan açtı. Turnuvanın başından beri baskı boğucu; bu, şimdiden sezonun sonuna kadar boğucu bir hava yaratacak. Bunu önceden biliyorduk; yeni bir şey değil... Şimdiye kadar Mourinho soğukkanlı davranıyordu, ama artık gerçek yüzünü gösterdi."

Endişeli bir tonla devam etti: "Hakem camiası ne olacağını biliyor, çünkü baskı boğucu olacak ve bu şartlar altında hakemlik yapılamaz. Umarım hakemler, basın toplantılarındaki açıklamalarla körüklenen bunca şiddetten zarar görmez."

Hakem komitesi bağımsız mı?

Hakem yorumcusu bununla da kalmadı ve mevcut hakemlik yapısının bağımsızlığını, İspanya Federasyonu ile ilişkisini sorguladı.

Şöyle konuştu: "Yeni kurulmuş bir komite olan hakem komitesi, bir yıl önce Rafael Louzan ile çalışmaya başladı. Komite hakemlerden oluşuyor, ancak onlar federasyona bağlı, federasyon da kulüplere bağlı... Olması gerektiği gibi bağımsız bir komite değil. Louzan ne istiyor? Real Madrid ile sorun yaşamaktan kaçınmak."

Şunları ekledi: "Hakemler ne istiyor? Federasyonun onlara güvenmeye devam etmesini; çünkü işlerin ters gittiğini fark ettikleri an yönetimi değiştiriyorlar. Real Madrid'in hakem komitesi başkanına karşı bir mesaj göndermesinin ardından, Luis Medina Cantalejo'yu çoktan görevden aldılar."

Fabregas açıklamalarını, Real Madrid'in maçlarını yönetmeye gelecek hakemlere yönelik net bir mesajla noktaladı: "Bağımsız olmadıklarının ve büyük ölçüde federasyon başkanına bağlı olduklarının farkındalar. Real Madrid işin içine girdiğinde her şey daha karmaşık hâle geliyor, özellikle de Mourinho'nun gelişinden bu yana... Fazla sorun çıkarmayan Flick gibi teknik direktörleri tercih ediyorlar; ama Mourinho ile sorunlar peş peşe geliyor."