Real Madrid, yeni sezon hazırlık döneminde erken bir darbe aldı. Kulüp, savunma oyuncusu Raul Asencio'nun sakatlandığını açıkladı. Bu sakatlık oyuncuyu birkaç hafta sahalardan uzak tutacak ve Asencio, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho döneminin ilk sakatlanan ismi oldu.

Real Madrid, resmi açıklamasında, oyuncunun geçirdiği tıbbi tetkiklerin sağ bacağındaki rektus femoris kasında bir sakatlık olduğunu ortaya koyduğunu belirtti ve dönüşünün, durumunun seyrine ve tedaviye vereceği yanıta göre belirleneceğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Real Madrid sağlık ekiplerinin oyuncumuz Raul Asencio'ya uyguladığı tetkiklerin ardından, sağ bacağındaki rektus femoris kasında kas sakatlığı teşhisi konuldu ve durumu takip altındadır."

İspanyol "Marca" gazetesine göre, genç savunmacının 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu da hazırlık dönemindeki kalan maçlarda forma giyemeyeceği ve La Liga'nın açılış karşılaşmalarına yetişme ihtimalinin de azaldığı anlamına geliyor.

Asencio, geçtiğimiz salı günü Valdebebas'ta Real Madrid ile Leganes'i karşı karşıya getiren hazırlık maçının ilk yarısında forma giymiş, ardından sakatlanmıştı.

Bu sakatlık, bazı raporların oyuncuyu yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılabilecek adaylar listesinde gösterdiği bir dönemde geldi. Özellikle kulübün, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fransız savunmacı Ibrahima Konate'yi bonservissiz olarak kadrosuna katmasının ardından bu ihtimal gündeme gelmişti.

Sakatlık ciddi kabul edilmese de, oyuncunun tam olarak iyileşip antrenmanlara dönmesi beklenirken, önümüzdeki haftalarda geleceğinin netleşmesini erteleyebilir.

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