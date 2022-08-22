Mourinho, Wijnaldum'u sakatlayan Felix Gyan'ı savundu: "Futbol, bazen b*ktan olabiliyor"

Hollandalı orta saha oyuncusu, Serie A ekibinde kısa bir süre forma giydi ve bir süre sahalardan uzak kalacak.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medyada dolaşan Georginio Wijnaldum'un antrenmanda aldığı ciddi sakatlıktan Felix Afena-Gyan'ın sorumlu olduğu iddialarına tepki gösterdi.

Hollandalı milli oyuncunun kaval kemiği kırılırken önümüzdeki hafta daha fazla tarama yapılacak.

Wijnaldum, bu yaz Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Serie A takımına katıldı ve geçen hafta 10 dakika forma giydi.

Eski Liverpool orta saha oyuncusu, Roma'da kariyerini tekrar rayına oturtacağı için heyecanlıydı ancak şimdi sezonunun önemli bir bölümünü kaçıracak.

Wijnaldum'un sakatlığı hakkında ne söylendi?

Pazar günü Roma'dan yapılan açıklamada, "Pazar öğleden sonra antrenman sırasında aldığı bir darbenin ardından, Georginio Wijnaldum tıbbi testlere tabi tutuldu ve kaval kemiğinin kırıldığı anlaşıldı.

"Oyuncu önümüzdeki günlerde daha fazla değerlendirmeye tabi tutulacak."

Mourinho o zamandan beri takımına büyük bir darbe olduğunu kabul etti ve Wijnaldum'un sakatlandığı çarpışmaya karıştığı bildirilen genç Felix Afena-Gyan'ı savundu.

Portekizli taktisyen, Pazartesi gecesi Cremonese ile takımının Serie A karşılaşması öncesinde Instagram'a "Bazen futbol b*ktan olabiliyor" diye yazdı.

"Gini, insani özellikleri nedeniyle sadece 2 hafta içinde bizden biri oldu.

"Maalesef çok talihsiz bir kazayla uzun süre aramızda olamayacak.

“Ama bazen b*ktan olan sadece futbol değil, insanlar da olabilir… Felix gibi üst düzey bir çocuğun olanlardan sorumlu olabileceği söylentilerini başlatanlar gerçek pislikler.

"Bu gece hep birlikte olalım: Roma, Gini ve Felix için oynuyoruz."

Wijnaldum ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Roma, eski Liverpool yıldızının ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını henüz açıklamadı.

İtalyan kulübü, önümüzdeki günlerde daha ileri testlerin sonuçlarının gelmesinin ardından değerlendirmelerde bulunacak.

Wijnaldum, geçen hafta Salernitana karşısında 10 dakika süre alsa da Roma için daha önemli bir rol oynaması bekleniyordu.