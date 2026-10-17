Mourinho: Vinicius'un yerinde olsam Real Madrid'den ayrılırdım

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya La Liga'da dört maç ceza alan Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı savunarak, oyuncunun baskılar karşısında olağanüstü bir güce sahip olduğunu vurguladı ve kendisi aynı koşullarda olsaydı kulüpten ayrılmayı seçeceğine inandığını açıkladı.

Mourinho'nun açıklamaları, La Liga'da yarın pazar günü oynanacak Sevilla maçı öncesindeki basın toplantısında geldi. Bu açıklamalar, Vinicius'un Villarreal karşısında kırmızı kart görmesi ve ardından aldığı ceza ile birlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısındaki performansının ardından maruz kaldığı eleştirilerle aynı döneme denk geldi. Teknik direktör o maçta 59. dakikada oyuncuyu oyundan alıp yerine Endrick'i sahaya sürmüştü.

Bu oyuncu değişikliği o anda Vinicius'un hoşnutsuzluğuna yol açmış, oyuncu daha sonra teknik direktörüne değil, beklediği seviyeyi ortaya koyamadığı için kendisine kızgın olduğunu açıklamıştı.

Mourinho, Vinicius'un Roma karşısında neden zorlandığını açıkladı

Mourinho'ya Vinicius hakkında soru sorulduğunda, sözlerine takımın hareketlerinin ayrıntılarına gösterilen ilgiye değinerek başladı, ardından oyuncusunu savundu ve Brezilyalı kanat oyuncusunun maç boyunca yaşadığı zorlukların büyük bir bölümünün sorumluluğunu Roma Teknik Direktörü Gian Gasperini'ye yükledi.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre Mourinho şöyle konuştu: "İnsanların Valdebebas'a ne zaman geldiğimizi ve ne zaman ayrıldığımızı bilmekle ilgilenip ilgilenmediğini merak ediyorum. Durum komik."

Şöyle devam etti: "Vinicius çok zor bir maç oynadı ve bana göre ortaya koyduğu maçın zorluğundan birinci derecede sorumlu olan kişi Gasperini'dir, çünkü sürekli olarak onun bölgesinden hücum etti. Bir teknik direktör olarak değişiklikleri yapmak benim için çok zordu."

Portekizli teknik direktör, kendisini rahatsız eden şeyin yalnızca takımının performansı değil, Roma'nın ikinci golünün zamanlaması olduğunu belirtti; o gol, maçın dengede olduğu ve Real Madrid'in kayda değer bir sorun yaşamadığı bir anda gelmişti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarıda Roma oyun tarzını değiştirdi ve beni rahatsız eden şey ikinci golün niteliğiydi, çünkü maç dengedeyken ve hiçbir sorunumuz yokken geldi. Yaptığı şeyi yapmaması gerekirdi, ama bu iş bitti, hiçbir sorun yok. Sadece bir değişiklik değil, 5 değişiklik yaptım. Oyuncu değişiklikleri futbolun bir parçası."

Vinicius çarşamba günkü maça ilk 11'de başlayacak mı?

Mourinho, oyuncunun performansını eleştirmesine rağmen Vinicius'un daha fazla çalışması gerektiğinin altını çizdi, ancak aynı zamanda çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçında ilk 11'e dönme olasılığına da işaret etti.

Şunları söyledi: "Vinicius'un daha fazla çalışması gerekiyor ve hiçbir şey vaat etmeden, çünkü vaatte bulunmayı sevmem, çarşamba günkü maça ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum."

Dört maçlık cezaya ilişkin değerlendirmesinde Mourinho, oyuncunun cezalandırıldığı maç sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve daha ağır bir ceza beklediğine işaret etti.

Şöyle konuştu: "Cezadan memnunum, çünkü ona daha fazla maç ceza verebilirlerdi. Perde arkasında tezgâhlanan birtakım şeylerin ona bir ya da iki maç daha fazla ceza getireceğini düşünüyordum."

Mourinho: Vinicius'un yerinde olsaydım Real Madrid'den ayrılırdım

Vinicius'un kişiliğiyle nasıl baş ettiğine dair konuşurken Mourinho, oyuncunun insani yönüne duyduğu hayranlığı gizlemedi ve onunla ilişkisinin iyi olduğunu, her gün baş başa konuşmak için zaman ayırdıklarını vurguladı.

Portekizli teknik direktör şöyle dedi: "O harika bir genç ve onunla iyi bir ilişki kurmak kolay. Her gün onunla baş başa dakikalar geçiriyorum ve kendisine çok değer veriyorum, çünkü her zaman hayatına devam etmeyi ve bir gülümsemeyle dimdik ayakta kalmayı başarıyor."

Mourinho, oyuncunun maruz kaldığı baskılara ilişkin dikkat çekici bir açıklama da ekledi: "Onun yerinde olsaydım, belki burada kalmazdım. Kulübü, bana saygı duyulan bir ülkeye gitmeme izin vermeye zorlardım, ama o Real Madrid'e aidiyeti ve kulübe olan sevgisi nedeniyle kaldı."

Şöyle devam etti: "İşlerin düzelebileceğine inanıyor, bu yüzden gülümsemeye devam ediyor. Hiçbir şey ve hiç kimse bu gülümsemeyi ondan alamaz."

Vinicius'un Mourinho'yla sırları ve Real Madrid sevgisine dair bir mesaj

Mourinho'ya, Vinicius'a futbolun sınırlarını aşan tavsiyeler verip vermediği sorulduğunda, özel konuşmalarının ayrıntılarını açıklamayı reddetti, ancak oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesini yenilemesine atıfta bulunarak bunu, kariyerine kulüpte devam etme ve bu formayla tarih yazma isteğinin bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Şunları söyledi: "Bunlar özel konuşmalar. Sözleşmesini yenilediğinde, Real Madrid'in onun evi olduğuna imza attı ve tarih yazmaya devam etme ve kupalar kazanma hevesi vardı."

Mourinho, Vinicius'un soyunma odasındaki takım arkadaşlarıyla ilişkisini de övdü ve şöyle ekledi: "Soyunma odasında herkesle iyi bir ilişkisi var ve o bir neşe kaynağı."

Portekizli teknik direktör sözlerini, oyuncunun yaşadığı baskılara dayanmanın ne kadar zor olduğunu vurgulayarak noktaladı: "Önündeki tüm tekliflere rağmen burada kalmak için aynı güce sahip olup olmayacağımdan çok ciddi şüphelerim var."