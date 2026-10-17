Mourinho: Vinicius'un yerinde olsam Real Madrid'den ayrılırdım

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, La Liga'da dört maç ceza alan Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı savundu; oyuncunun baskılarla mücadelede olağanüstü bir güce sahip olduğunu vurgularken, kendisi aynı koşullar içinde olsa kulüpten ayrılmayı seçeceğine inandığını da açıkladı.

Mourinho'nun açıklamaları, yarın pazar günü La Liga'da oynanacak Sevilla maçı öncesindeki basın toplantısında geldi. Açıklamalar, Vinicius'un Villarreal karşısında kırmızı kart görmesi ve buna bağlı ceza kararının ardından, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısındaki performansı sonrası maruz kaldığı eleştirilerle aynı döneme denk geldi. Teknik direktör o maçta 59. dakikada Vinicius'u oyundan çıkarıp yerine Endrick'i oyuna almıştı.

Bu değişiklik o anda Vinicius'un rahatsızlığına yol açmış, oyuncu daha sonra teknik direktörüne değil, beklediği seviyeyi ortaya koyamadığı için kendisine öfkeli olduğunu açıklamıştı.

Mourinho, Vinicius'un Roma karşısında neden zorlandığını açıkladı

Mourinho'ya Vinicius sorulduğunda, sözlerine takımın hareketlerine ilişkin ayrıntılara gösterilen ilgi hakkında bir yorumla başladı; ardından oyuncusunu savundu ve Brezilyalı kanat oyuncusunun maç boyunca yaşadığı zorlukların büyük bölümünün sorumluluğunu Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'ye yükledi.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre Mourinho şöyle dedi: "İnsanların Valdebebas'a ne zaman geldiğimizi ve ne zaman ayrıldığımızı bilmekle ilgilenip ilgilenmediğini merak ediyorum. Bu durum komik."

Şunları ekledi: "Vinicius çok zor bir maç oynadı ve bana göre oynadığı maçın zorluğundan birinci derecede sorumlu olan kişi Gasperini, çünkü sürekli olarak onun bölgesinden hücum etti. Bir teknik direktör olarak değişiklikleri yapmak benim için çok zordu."

Portekizli teknik direktör, kendisini rahatsız eden şeyin sadece takımının performansı olmadığını, Roma'nın maçın dengeli olduğu ve Real Madrid'in kayda değer bir sorun yaşamadığı bir anda gelen ikinci golünün zamanlaması olduğunu belirtti.

Şöyle devam etti: "İkinci yarıda Roma tarzını değiştirdi ve beni rahatsız eden şey ikinci golün niteliğiydi, çünkü maç dengeliyken ve hiçbir sorunumuz yokken geldi. Yaptığı şeyi yapmamalıydı, ama konu kapandı, bir sorun yok. Sadece bir değişiklik değil, 5 değişiklik yaptım. Oyuncu değişiklikleri futbolun bir parçası."

Vinicius çarşamba günkü maça ilk 11'de başlayacak mı?

Mourinho, oyuncunun performansını eleştirmesine rağmen Vinicius'un daha fazla çalışması gerektiğini vurguladı; ancak aynı zamanda çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçında ilk 11'e dönme olasılığına da işaret etti.

Şöyle konuştu: "Vinicius'un daha fazla çalışması gerekiyor ve söz vermeyi sevmediğim için hiçbir şey vaat etmeden söylüyorum, sanıyorum çarşamba günkü maça ilk 11'de başlayacak."

Dört maçlık ceza hakkında yorum yapan Mourinho, oyuncuya verilen ceza maçı sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve daha ağır bir ceza beklediğine işaret etti.

Şöyle dedi: "Cezadan memnunum, çünkü onu daha fazla maçla cezalandırabilirlerdi. Perde arkasında çevrilen bazı işlerin ona bir veya iki maç daha fazla ceza getireceğini düşünüyordum."

Mourinho: Vinicius'un yerinde olsam Real Madrid'den ayrılırdım

Vinicius'un kişiliğiyle nasıl baş edildiğinden söz eden Mourinho, oyuncunun insani yönüne duyduğu hayranlığı gizlemedi; onunla ilişkisinin iyi olduğunu ve her gün baş başa konuşmaya zaman ayırdıklarını vurguladı.

Portekizli teknik direktör şöyle dedi: "O harika bir genç ve onunla iyi bir ilişki kurmak kolay. Her gün onunla baş başa dakikalar geçiriyorum ve ona çok değer veriyorum, çünkü her zaman hayatına devam etmeyi ve bir gülümsemeyle ayakta kalmayı başarıyor."

Mourinho, oyuncunun maruz kaldığı baskılara dair dikkat çekici bir açıklama da ekledi: "Onun yerinde olsam, belki burada kalmazdım. Bana saygı gösterdikleri bir ülkeye gitmem için kulübü izin vermeye zorlardım, ama o Real Madrid'e aidiyeti ve kulübe olan sevgisi nedeniyle kaldı."

Şöyle devam etti: "İşlerin düzelebileceğine inanıyor, bu yüzden gülümsemeyi sürdürüyor. Hiçbir şey ve hiç kimse bu gülümsemeyi ondan alamaz."

Vinicius'un Mourinho ile sırları ve Real Madrid sevgisine dair bir mesaj

Mourinho'ya, Vinicius'a futbolun sınırlarını aşan tavsiyeler verip vermediği sorulduğunda, özel konuşmalarının ayrıntılarını açıklamayı reddetti; ancak oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesini yenilemesini örnek göstererek bunu, kariyerine kulüpte devam etme ve bu formayla tarih yazma isteğinin kanıtı olarak değerlendirdi.

Şöyle dedi: "Bunlar özel konuşmalar. Sözleşmesini yenilediğinde, Real Madrid'in evi olduğuna imza attı ve tarih yazmaya devam etme ile kupalar kazanma hevesi vardı."

Mourinho, Vinicius'un soyunma odasındaki takım arkadaşlarıyla ilişkisini de övdü ve şunları ekledi: "Soyunma odasında herkesle iyi ilişkiler içinde ve bir neşe kaynağı."

Portekizli teknik direktör sözlerini, oyuncunun yaşadığı baskılara dayanmanın zorluğunu vurgulayarak noktaladı: "Önünde duran tüm teklifler varken, burada kalmak için aynı güce sahip olup olmayacağım konusunda büyük şüphelerim var."