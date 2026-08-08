Vinicius Junior'ın Real Madrid'le sözleşme yenilemesi, uzun süredir beklenen sıradan bir mali anlaşma değildi; aksine Brezilyalı yıldızın geleceğini belirleyen bir dizi etkenin sonucuydu. Bunların arasında, müzakerelerin son aşamasında belirleyici bir rol oynayan yeni bir isim vardı: Jose Mourinho.

Portekizli teknik adam, Vinicius'un yeteneklerine hayranlık duymakla yetinmedi, aynı zamanda onu Real Madrid'deki yeni projesinin merkezine yerleştirdi ve kurulacak takımın, önümüzdeki dönemin en önemli başarı anahtarlarından biri olarak gördüğü Brezilyalı oyuncunun etrafında şekilleneceğini vurguladı.

Vinicius'un sözleşme yenileme süreci bir anda ortaya çıkmadı; bazı aşamalarında uzun ve karmaşık müzakereler yaşandı. Ardından İspanyol "AS" gazetesinin bildirdiğine göre, tarafların ilişkiyi sürdürme yönündeki ortak isteği sayesinde anlaşmazlıkların şiddeti giderek azaldı.

Real Madrid oyuncunun devam etmesinde ısrarcıydı ve bu da sonunda kulübü son teklifini iyileştirmeye yöneltti. Vinicius ise mali taleplerinde esneklik gösterdi ve müzakerelerin başında istediği rakamdan daha düşük bir meblağa razı oldu.

Sonunda iki taraf ortak bir zeminde buluşmayı başardı ve ilişkinin 2032 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak müzakerelerin belirleyici aşamasında, başlangıçta beklenmeyen ama sonradan son derece önemli olduğu ortaya çıkan yeni bir etken belirdi: Jose Mourinho.

Mourinho: Vinicius'un kararındaki gizli anahtar

Mourinho, Vinicius'un sözleşmesini yenilemesinin tek nedeni değildi; devam kefesini ağır bastıran başka etkenler de vardı, ancak Portekizli teknik adamın etkisi nihai kararda belirleyici oldu.

Vinicius için yeni projede kendisinin önemli, değerli ve merkezî bir rol oynadığını hissetmek ikincil bir ayrıntı değil, çarşamba günü varılan mali anlaşmadan hiç de az önemli olmayan temel bir unsurdu.

Mourinho'nun oyuncuya tam da hissettirmek istediği buydu: Yeni Real Madrid'in en önemli direklerinden biri olması ve teknik adamın onu gelecek planlarının temel parçası olarak gördüğünü fark etmesi.

Dikkat çeken nokta ise şu: Vinicius, sözleşme yenilemesinin açıklanmasının ardından paylaştığı teşekkür mesajında yalnızca "başkan"dan, "Joni"den, "Jose Angel"den ve takım arkadaşlarından bahsetmekle kalmadı, aynı zamanda Portekizli teknik adamın bu süreçte oynadığı role açık bir gönderme yaparak Mourinho'ya da değindi.

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İlişkinin Dünya Kupası'nda başlaması

Mourinho ile Vinicius arasındaki doğrudan iletişim, Portekizli teknik adamın Brezilyalı oyuncuyu aramasıyla Dünya Kupası sırasında başladı.

O aşamadaki konuşma belirli planlara veya geleceğe dair ayrıntılara bağlı değildi; yalnızca iki taraf arasında bir ilişki kurmak için atılan ilk adımdı.

Ancak ilk izlenim son derece olumluydu ve Mourinho ile Vinicius arasında kısa sürede iyi bir ilişki doğdu.

Bu ilişki daha sonra teknik adamın, Brezilyalı yıldızın yeni Real Madrid projesinin eksenlerinden biri olması gerektiği yönündeki kanaatine dönüştü.

Vinicius, Mourinho'yla yaptığı ilk konuşmanın perde arkasını şöyle anlattı: "Yeni teknik adamı ve yeni oyuncuları tanıdım, sıkı çalıştım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho benden mutlu ve neşeli olmamı, futbolu kendi tarzımla oynamamı istedi."

Mourinho, Real Madrid'i Vinicius'un etrafında kurmak istiyor

Mourinho, Vinicius'un Real Madrid'de kurmak istediği proje için ideal bir oyuncu yapan bir dizi özelliğe sahip olduğunu düşünüyor.

Bu özelliklerin başında maçların sonucunu tek başına değiştirebilme yeteneği geliyor; bunun yanı sıra sürekli hücum coşkusu ve çeşitli durumlarda tehlike yaratabilme kapasitesi de bulunuyor.

Bu nedenle Portekizli teknik adam, takımın Vinicius'un etrafında kurulmasını istedi; onu geliştirme ve potansiyelinden mümkün olan en üst düzeyde yararlanma konusunda büyük bir istek duyduğu oyunculardan biri olarak görüyor.

Oyuncunun sözleşmesinin 2032 yılına kadar yenilenmesi, Mourinho'nun yerleştirmek istediği vizyonu açıkça yansıtıyor: Vinicius'a yeni Real Madrid içinde merkezî bir konum vermek.

İlk sınav: Ballon d'Or için yarışan Vinicius'u geri kazanmak

Şimdi Mourinho'nun gerçek görevi başlıyor ve bu görev iki temel sınava ayrılabilir. İlk sınav, Vinicius'un en iyi versiyonunu, yani 2024 yılında Ballon d'Or'u kazanmaya ramak kala olan versiyonunu geri kazanmak.

Yeni projedeki tüm taraflar, uygun ortam sağlandığında oyuncunun en iyi seviyesine dönebileceğine, istikrarını ve parlaklığını yeniden yakalayabileceğine inanıyor.

Vinicius'un rakamları geçen sezon büyük ölçüde düşmemiş olsa da (22 gol atıp 11 asist yaptı), genel performansı her zaman alışılagelmiş görüntüsünü yansıtmadı.

Geçen sezon, oyuncunun üst üste beşinci kez 20 gol barajını aştığı sezon oldu; bunun yanı sıra ister asistlerle ister penaltılarla olsun, on golden fazlasına daha katkı sağladı. Ancak iyi rakamlar, sezonun Brezilyalı yıldız için çalkantılı geçmesini engelleyemedi.

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Xabi Alonso ile anlaşmazlık: Çalkantılı bir sezonun başlangıcı

Xabi Alonso ile yaşanan anlaşmazlık, Vinicius'un içinde bulunduğu gerginlik halinin başlıca nedenlerinden biriydi ve mesele Camp Nou olayı sırasında zirveye ulaştı.

Buna karşılık oyuncu, kendisinin yanında kararlı biçimde duran ve tavrını birden fazla vesileyle teyit eden Arbeloa'dan açık bir destek gördü.

2026-2027 sezonuna girilirken Vinicius, yeni döneme sahaya içinde cevap verme ve kendini yeniden kanıtlama isteğiyle, ekstra bir motivasyonla adım atıyor gibi görünüyor.

Bu durum, oyuncunun Carlo Ancelotti yönetiminde umut verici bir başlangıç yaptığı, ancak son 16 turunda Norveç'e karşı elenmenin ardından büyük bir hayal kırıklığıyla sona eren Dünya Kupası'nın ardından geldi. Ama şimdi tablo değişti.

Real Madrid'le 2032'ye kadar devamını garantiledikten ve Mourinho ile rolü ve konumu konusunda net bir mutabakat sağladıktan sonra Vinicius'un yüzüne gülümseme geri döndü ve geçen sezondan tamamen farklı görünen yeni bir sayfa açtı.

İkinci sınav: Real Madrid yıldızları arasında uyum yaratmak

Mourinho'nun önündeki ikinci sınav ise tüm takım içinde bir uyum hali yaratmak.

Vinicius'un Kylian Mbappe ile birlikte bulunması, Portekizli teknik adamı, sahada her oyuncunun diğerinden bağımsız bir yıldız gibi ortaya çıkması yerine, ikilinin tam bir uyumla hareket etmesini sağlayacak bir formül bulmaya zorluyor.

Mourinho ayrıca, Dünya Kupası'nda büyük bir sorumluluğu üstlenebileceğini kanıtlayan ve takımdaki muhteşem başlangıcıyla Real Madrid taraftarının gönlünü fethettiği görüntüyü akıllara geri getiren Jude Bellingham'ın merkezî rolünü korumak istiyor.

Böylece Vinicius, Mbappe ve Bellingham, büyük değişimler yaşayan ve Rodri'yi kaybeden, ancak aynı zamanda görünümünü açık biçimde yeniden şekillendiren bir takımda, yeni Real Madrid'in en önde gelen teknik liderleri olacak.

Diomande: Projedeki bir başka parça

Yeni proje yalnızca Vinicius, Mbappe ve Bellingham üçlüsüyle sınırlı değil; takımda ayrıca Diomande gibi öldürücü bir forvet de yer alıyor. Onunla anlaşmak, Mourinho'nun yeni takımın görünümünü şekillendirmeye katılmasıyla ilişkili önemli etkenlerden biriydi.

Mourinho, büyük yıldızlardan oluşan bir grup sahibi olmanın tek başına başarıyı garanti etmediğini, asıl sınavın tüm bu unsurları aynı şekilde çalıştırmak ve rollerini net biçimde anlamalarını sağlamak olduğunu biliyor.

İşte bu nedenle Portekizli teknik adamın güçlü biçimde yatırım yaptığı dosyalardan biri tam olarak Vinicius'tu.

Gereken şey yalnızca Brezilyalı yıldızı korumak değil, aynı zamanda onu Real Madrid projesinin gerçek bir eksenine dönüştürmek ve en iyi versiyonunu geri kazanmasına imkân verecek koşulları sağlamaktı.

Mourinho, Vinicius'a oynamayı seçti; Real Madrid de yıldızına duyduğu güveni 2032 yılına kadar uzatmayı seçti. Şimdi en zor aşama başlıyor: Bu güveni performansa ve sonuçlara dönüştürmek ve zirvedeki yerini geri alabilecek bir takım kurmak.