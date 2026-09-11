Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı savunmayı sürdürdü ve oyuncunun geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'ı yendikleri maçta maruz kaldığı ıslıkları reddetti.

Real Madrid, yarın akşam İspanya Ligi'nin beşinci haftasında Rayo Vallecano ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kraliyet ekibinin, geçtiğimiz cuma günü Real Betis karşısında sezondaki ilk yenilgisini almasının ardından rotayı düzeltmek istediği biliniyor.

"Taşlar ve meyve veren ağaç"

Mourinho, Vinicius etrafında dönen tartışmalar, oyuncunun kimi zaman gördüğü taraftar desteği ve kimi zaman maruz kaldığı eleştiriler hakkında konuştu ve onu savunmak için bir Portekiz atasözünden yararlandı.

"AS" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Portekiz'de bir atasözü var, İspanya'da aynı şekilde var mı bilmiyorum: 'Yalnızca meyve veren ağaçlara taş atarsın.' Vini burada son yıllarda ne yaptı? Kaç tane Şampiyonlar Ligi kazandı? Kaç gol attı? O, çok meyve veren bir ağaç. İnsanlar da meyveyi istedikleri için taş atıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius'un en iyi versiyonu gelecek. Geçen yılki versiyonu, Bernabeu'nun Benfica karşısında korktuğu ve sonunda maçı onun kazandırdığı zamandaki gibi. Vinicius'un o versiyonu gelecek."

Mourinho şöyle sürdürdü: "Verilerin ve istatistiklerin çağında, o maksimum hızına çok yakın. Yüksek yoğunluklu koşu rekorlarını, top kazanma rekorunu ve son üçlü bölgede top kazanma rekorunu kırdı... Gelecek."

Ayrıca okuyun:

Mourinho, Fas'ın isteğine karşı çıktı: Dünya Kupası finali efsanevi bir statta oynanmalı

"Rekorum Guinness'te kayıtlı"

Aynı zamanda Mourinho, Real Madrid taraftarının Vinicius'a yönelik tepkisini değerlendirmeyi reddetti; ancak Brezilyalı oyuncuya yönelik ıslıkları duymanın kendisini üzdüğünü itiraf etti.

Şunları söyledi: "Görüşümü bile belirtmek istemiyorum, mesele eleştirmek ya da görüş bildirmek değil. Görüş bildirecek biri değilim. Üzülüyorum, çünkü kendi takımımın oyuncularından çok şey bekleyen biriyim."

Portekizli teknik direktör şöyle devam etti: "(Dean) Huijsen'in bazı açıklamalarını okudum, orada benim rahatsız edici biri olduğumu ve sürekli oyuncuların peşinde olduğumu söylemiş. Bu doğru, ben çok şey istiyorum. Çok şey beklemek, sahip olduğun her şeyi vermek demektir."

Mourinho ekledi: "Her şeyini veren oyuncuya saygı duyarım. Vinicius oynamak istiyordu, yardım etmek istiyordu, takım halinde oynadı ve formasına saygı göstererek oynadı. Bu tür oyuncular beni her zaman yanlarında olmaya iter. Bu, her zaman oynayacağı anlamına gelmez, ama beni her zaman yanında bulacağı anlamına gelir. Bu beni üzüyor, ama değerlendirme yapmak ya da eleştirmek istemiyorum."

Mourinho şuna dikkat çekti: "Sadece Real Madrid'de değil, kendi tecrübemden söylüyorum, takım ile stat arasında bir birlik olduğunda, şey olursunuz... yenilmez demek istemiyorum, ama ona çok yakın olursunuz."

Real Madrid teknik direktörü, kendi sahasında yenilgisiz kalma konusundaki rekorunu taraftarlarına hatırlatmaya çalışarak, kariyeri boyunca takımlarının taraftarlarından aldığı desteğin önemini vurguladı.

Şunları söyledi: "En iyi liglerde kendi sahamda yenilgi almadan oynadığım maç sayısında hâlâ Guinness Rekorlar Kitabı'nda bir rekorum var, 6 ya da 7 yıl yenilgisiz... bilmiyorum. Ama stat ile birlikte takım halinde çalıştığında, yenilmez olursun; yine de her stadın, belli bir anda tepki gösterme hakkı vardır."

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Mourinho, büyük Avrupa liglerinde kendi sahasında yenilgisiz oynadığı maç sayısında 9 yıllık bir rekora sahip; bu dönem Şubat 2002'den Şubat 2011'e kadar sürdü ve bu süre zarfında dört takımın başında bulundu: Porto, Chelsea, Inter Milan ve Real Madrid (ilk döneminde).

Takımın durumu

Rayo Vallecano maçı öncesi oyuncularının durumu hakkında Mourinho şunları söyledi: "Mutluyuz, birlik içindeyiz ve iyi çalışıyoruz. İyi çalışmanın iyi toparlanmak anlamına geldiği açık. Bugün taktik bir çalışma yaptık ve çok yoğun değildi. Ama rakibe saygı göstererek. Galibiyet aldılar ve kalitelerini gösterdiler. Yarın tam konsantre olmalıyız."

Sözlerine ekledi: "Bu soru vesilesiyle teknik direktör Iñigo Pérez'e sözleri için teşekkür etmek istiyorum, 'çok naziktiler' ve ben bunların hiçbirini hak etmiyordum. Yarın ona sarılacağım."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

