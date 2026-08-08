Mourinho: Vinicius'tan çok şey beklemedim, Bernardo ise fiziksel güçten yoksun

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın yeni sezon hazırlık döneminde takımla ilk kez sahaya çıkmasının ardından oyuncunun durumunu övdü ve futbolcunun tam fiziksel hazırlığına kavuşması için bir miktar zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Real Madrid, bu akşam cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanan hazırlık maçında Macar ekibi Ferencvaros'u (2-1) mağlup etti.

Real Madrid'in ilk golünü Mario Rivas kaydederken, ikinci golü Carlos Espi ekledi; Macar takımının golünü ise Kenan Kodro attı.

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Karşılaşma, hem Vinicius Junior'ın hem de Bernardo Silva'nın mevcut hazırlık döneminde Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkmasına tanıklık etti. İkili, Dünya Kupası'na katılmaları nedeniyle antrenmanlara geç dönmelerinin ardından ikinci yarıda oyuna sonradan girdi.

Mourinho, Vinicius hakkında maçın ardından kraliyet kulübünün medyasına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "En önemli konu sözleşme yenilemesi. Sözleşmesini yenilemesi elbette onun için bir mutluluk kaynağı, ama aynı zamanda hepimiz için de bir mutluluk kaynağı."

Portekizli teknik adam şöyle devam etti: "O da Bernardo da az sayıda antrenman yaptı. İkisi de yalnızca iki hafta önce antrenmanlara katıldıktan sonra maça giren oyunculardan."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız çaba ve çalışma nedeniyle bitkin ve yorgun hissederek sahaya çıktılar. Bugün Vini'den topu alıp 50 metre koşmasını ve bir gol atmasını beklemiyordum."

Mourinho, Vinicius'un seviyesini kademeli olarak yeniden yakalayacağı görüşünde. Şöyle konuştu: "Bu süreç zaman alıyor ve önümüzdeki çarşamba (Deportivo La Coruna karşısında) kesinlikle daha iyi bir durumda olacak."

Bernardo'nun fiziksel durumu

Kısa süre önce Manchester City'den gelen Bernardo Silva'ya ilişkin ise Real'in teknik direktörü şöyle dedi: "Bernardo çok önemli bir oyuncu. Zihinsel çalışmadan tamamen kopan ve tatil süresince hiçbir şey yapmayan oyuncu tipinden; çok daha düşük bir fiziksel kondisyonla döndü ve geliştirilmesi gerekiyor."

Sözlerine şöyle ekledi: "Ama Bernardo, ister geride bir mevkide ister orta sahada (6 ya da 8 numara) oynasın bize mükemmel bir topla çıkış sağlayan harika bir oyuncu. Maç sırasında fiziksel gücünün eksik olduğunu gördüm, bu yüzden onu 10 numaraya çektim ve orada daha fazla istikrar sağlamak için Cestero'yu oyuna aldım. 10 numara, Bernardo'nun rahat ettiği bir başka mevki."

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: "O, 3 ya da 4 mevkide oynayabilecek oyunculardan biri ve bu her teknik direktör için mükemmel bir durum. Özellikle de sadece 20 oyuncudan oluşan küçük bir kadro istediğimiz için; buna ek olarak Rodrygo, Militao ve Ferland gibi önümüzdeki haftalarda geri kazanamayacağımız sakat oyuncular da var."



