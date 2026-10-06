Mourinho, Villarreal maçı öncesi endişe verici kriz için Afrika'dan çözüm buldu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, La Liga'daki Villarreal maçına günler kala kendisini endişelendiren savunma krizine hızlı bir çözüm buldu.

"Marca" gazetesine göre, Castilla takımının Ganalı savunmacısı Oscar Naasei, bugün Real Madrid antrenmanına katıldı; Jose Mourinho bu hafta takımın ikinci antrenman seansını yönetti.

Oscar, La Liga'da önümüzdeki cumartesi oynanması planlanan Villarreal maçının kadrosuna dahil olabilecek bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Huijsen'in cezalı olması, Asensio'nun sakatlığı, bir berelenme yaşayan Konate ve sakatlıktan hâlâ iyileşme sürecinde olan Militao ile stoper hattında yaşanan sorunlar, cumartesi Santiago Bernabeu'daki maç öncesinde yıpranmış savunma hattını güçlendirmek için oyuncu arayışına itti.

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Konate'nin durumundaki gelişmenin ve Valdebebas'ta yeniden değerlendirilen Tchouameni'nin Villarreal karşısında Rüdiger'in yanında sahaya çıkma ihtimalinin yanı sıra Mourinho'nun Castilla'dan gelecek ek takviyelere ihtiyacı var.

Bu bağlamda Oscar Naasei, teknik direktörün planları içinde güçlü bir aday; Mourinho ayrıca Mario Rivas ve Juan Martinez'i de seçenekleri arasında tutuyor.

Granada'dan gelerek Castilla'nın bu yazki en son transferi olan 21 yaşındaki Naasei, yedek takımla dikkat çeken bir performans sergiledi ve Julian Lopez de Lerma'nın savunmasının temel direği hâline geldi.

Oyuncu, Castilla takımının 6 maçının tamamında forma giydi ve bunların 5'inde ilk 11'de yer aldı.

Geçtiğimiz cuma günü, yedek takımın Alfredo di Stefano Stadı'nda Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçın öne çıkan oyuncularından biriydi; Mourinho da orada hazır bulunuyordu ve onu yakından izlediğine şüphe yok.

Geçtiğimiz sezon İkinci Lig'de 37 maç oynayan ve Transfermarkt sitesinin son güncellemelerine göre piyasa değeri 2 milyon euro (transfer bedelinden daha fazla) olan Naasei, kulübün geleceği için umut vadeden bir yetenek olarak görülüyor ve A takıma katılmak onun için bir sonraki adım.

Mourinho ile bir antrenman seansına ilk kez katılması değil, ancak bu sefer, savunmadaki endişeler göz önüne alındığında, Villarreal karşısındaki takım kadrosunun yeni yüzlerinden biri olabileceği için durum özel bir öneme sahip.