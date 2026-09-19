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Mourinho ve Perez'in gözü önünde: Real Madrid, 8 oyuncuyu ezip geçerek kıta şampiyonluğunu kazandı

Real Madrid
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Bu unvan nedir?

Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda 50 binden fazla taraftarın izlediği finalde Şilili Santiago Wanderers'ı 3-1 mağlup ederek U20 Interkontinental Kupası'nı kazandı.

Real Madrid adına ilk golü, ilk yarının yarım saati biraz geçilmişken kullandığı direkt serbest vuruşla Daniel Yáñez kaydetti. Devre arasının ardından Cristian Silva Şili takımı adına beraberliği yakaladı, ancak Fran Santamaría 81. dakikada İspanyol ekibini yeniden öne geçirdi. Ardından Roberto Martín uzatma dakikalarında attığı üçüncü golle kupayı kesinleştirdi.

Santiago Wanderers maçın büyük bölümünü eksik oynadı; Alexander Dubó 25. dakikada Yáñez'e yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart gördü. Sonrasında da kırmızı kartlar birbirini izleyince Şili takımının oyuncu sayısı maçın bir bölümünde 8'e kadar düştü.

Real Madrid, finale UEFA Gençlik Ligi şampiyonu olarak yükselmişti. Juvenil A takımı, Club Brugge ile 1-1 biten maçın ardından penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup etmişti. Santiago Wanderers ise U20 Libertadores Kupası şampiyonu sıfatıyla finale çıkmıştı.

Maçta, Racing Santander'den yeni transfer edilen Sergio Martínez ilk on birde yer aldı ve ikinci yarıda oyundan çıkarıldı. Yáñez ise Real Madrid'in hücumuna, A takımın yeni sezon hazırlık döneminde dikkat çeken Ceria ile birlikte liderlik etti.

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Santiago Bernabéu, 5 yıldır düzenlenen bu turnuvaya ev sahipliği yapan ilk Avrupa stadı oldu. Maçta 50 binden fazla taraftarın yanı sıra Florentino Pérez ve José Mourinho da hazır bulundu. Böylece Real Madrid, akademisinin siciline yeni bir kupa daha ekledi ve gençlik takımının uluslararası arenadaki varlığını teyit etti.

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