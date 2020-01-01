Mourinho: VAR'dan ağlaması gereken son takım Manchester United

Tottenham, Manchester United'ı 6-1'le hezimete uğratırken Jose Mourinho eski takımına karşı herhangi bir empati göstermedi.

'ı çalıştıran Jose Mourinho, 'ın VAR kararlarından şikayet etmemesi gerektiğini söyledi.

İki takımın Old Trafford'daki mücadelesini Mourinho'nun ekibi 6-1'lik ezici bir skorla kazanırken Manchester United maçın ilk yarısında Anthony Martial'in VAR incelemesiyle kırmızı kart görmesinin ardından maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Erik Lamela ile aralarında yaşanan gerilimin ardından rakibine vurduğu görülen Martial'in kırmızı kart görmesi fakat münakaşayı başlatan Tottenhamlı futbolcunun cezasız bırakılması bazı eleştirilere neden oldu.

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Daha fazla takım

Skor 2-1'ken yaşanan bu olaya dair görüşleri sorulan Mourinho, Sky Sports'a verdiği demeçte "Eğer VAR kararlarına ağlaması gereken bir takım varsa o takım Tottenham'dır. VAR kararlarına ağlamaması gereken bir takım varsa o takım da Manchester United'dır." ifadelerini kullandı.

Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Portekizli teknik adam, "Son derece iyi bir futbol ortaya koyduk. Oyuncularıma buradaki tek iyi sonucun galibiyet olacağını söylemiştim ve bunu başardık." şeklinde konuştu.

Premier Lig'de oynadığı 3 maçta 3 puan alabilen Manchester United 16. sırada yer alıyor. 4 maçta 7 puan toplayan Tottenham ise 6. sırada.