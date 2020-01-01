Mourinho: VAR'dakiler o an çay içtikleri için...

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kaybettikleri Liverpool maçının ardından VAR hakemlerini eleştirdi.

Premier Lig'de 22. hafta karşılaşmalarında 'a konuk olan lider , rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünde önemli bir adım daha attı.

Bu sonucun ardından Liverpool ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkarırken, Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham ise üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı.

Mücadele sonrası Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Mourinho'nun hedefinde VAR hakemleri vardı:

"Şanslılardı. Maçı 10 kişi bitirebilirlerdi fakat VAR'dakiler o anda çay içtikleri için Robertson'ın kırmızı kartını görmediler."