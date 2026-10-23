Mourinho, Valverde'den özür diledi: Portekizli, El Clasico öncesi hatasının farkına mı vardı?

Uruguaylı Fede Valverde, Leipzig galibiyeti sırasında sağ bek mevkisinde olağanüstü bir performans sergileyerek Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho'nun Barcelona ile oynanacak El Clásico öncesi hesaplarına kendini güçlü biçimde dayattı ve beklenen maçta hangi mevkide yer alacağına dair tartışmayı yeniden alevlendirdi.

İspanyol "As" gazetesi, Valverde'nin El Clásico'dan sadece birkaç gün önce Avrupa maçında parladıktan sonra kariyeri boyunca sağ bek mevkisinde verdiği en iyi performanslardan birini sunduğunu ve bu mevkide kendisine asli bir rol verilmesi yönündeki talepleri güçlendirdiğini aktardı. Oysa Mourinho daha önce onu bu mevkide sürekli görevlendirmeye dair çekincelerini dile getirmişti.

Valverde'nin rakamları kendini dayatıyor

Valverde, Leipzig karşısında kaptanlık pazubandını takarak maçın tamamını oynadı ve hem savunma hem hücum anlamında dikkat çeken bir performans sergiledi. 3 pozisyonla fırsat yaratma listesinin başına geçerken, 26 kez ile son hücum üçte birlik bölgede en fazla bulunan oyuncu oldu.

Real Madrid oyuncusu 81 pas yaparak bu alanda, 97 pası tamamlayan Dean Huijsen'in ardından ikinci sırada yer aldı. Ayrıca 4 müdahaleyle başarılı müdahaleler listesinin başına geçti ve 116 topla buluşmayla maç boyunca topa en çok dokunan oyuncu oldu.

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Valverde, top kapma açısından 5 kez ile ikinci sırada yer aldı. İki ortayla ortalarda yine ikinci, iki şutla şutlarda dördüncü sıradaydı; bu istatistikler takımın oyunundaki etki büyüklüğünü yansıtıyor.

Valverde'nin parlak performansı hücum görevleriyle sınırlı kalmadı; belirgin bir savunma sağlamlığı da gösterdi ve 90 dakika boyunca kanat oyuncusu Nusa'nın kendisini yalnızca bir kez geçmesine izin verdi. Hatlar arasında hareket etme, orta sahayı destekleme ve topla hücum bölgelerine kadar ilerleme kabiliyetinden yararlandı.

Mourinho, çekincelerine rağmen Valverde'yi övdü

Mourinho, Leipzig maçının ardından Valverde'nin performansını överek savunma sağlamlığını, öne çıkma ve hücuma katkı sağlama becerisini vurguladı.

Portekizli teknik direktör şunları söyledi: "Valverde savunmada sağlamdı, ardından mükemmel şekilde öne çıktı. Takım o bölgede son derece esnekti ve o tarafta çok yaratıcıydı."

Bu övgü, Mourinho'nun ilk açıklamalarında Valverde'ye sağ bek mevkisinde sürekli güvenmeye dair çekince göstermesinin ardından geldi. Mourinho, takımın onun özelliklerine sahip tek bir oyuncusu olduğunu, onu bu mevkide görevlendirmenin sınırlı bir çerçevede kalacağını belirtmiş ve ondan hücum görevlerinde yararlanmayı tercih ettiğini ifade etmişti.

Ancak Valverde, Villarreal, Roma, Sevilla ve Leipzig maçlarında sağ bek mevkisinde oynayarak bu mevkiyi verimli biçimde doldurabileceğine dair taraftarların kanaatini güçlendiren bir dizi performans ortaya koydu.

Valverde, Barcelona karşısında nerede oynayacak?

Valverde'nin parlak performansı, El Clásico öncesinde Mourinho'yu birçok taktik seçeneğiyle karşı karşıya bırakıyor. Zira onu sağ bek mevkisinde kullanmak teknik direktörün hücum mevkileri için yapacağı tercihleri etkileyecek; orta sahada ya da sağ kanatta oynatmak ise oyun kurma ve kaleye doğru ilerleme kabiliyetlerinden yararlanma fırsatı verecek.

"As" gazetesine göre en olası senaryo, Valverde'nin sağ kanat mevkisinde devam etmesi. Ancak bek mevkisindeki son performansları, Barcelona maçında kanadın gerisinde ona güvenilebileceğine dair tartışmayı yeniden açtı.

Görünüşe göre Mourinho kâğıtlarını erken açmayacak; özellikle de Valverde'nin konumu, ister savunma hattında ister orta sahada ister son hücum üçte birlik bölgede olsun, ilk on birdeki görev dağılımını etkileyecek.

Gazete, oyuncunun önceki dönemlerde tartışma yaratan bu rolün ardından artık sağ bek mevkisinde oynama fikrine daha açık hale geldiğini ve şimdi bu mevkide kendisine daha fazla güvenilebileceğini destekleyen performanslar sunduğunu belirtti.