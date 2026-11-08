Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin 12. haftasında Valencia'yı 3-0 mağlup etmelerinin ardından, oyuncularının aralıksız maç baskısı nedeniyle ağır fiziksel yorgunluk yaşadığını vurguladı.

Mourinho, en az 100 maç yöneten teknik direktörler arasında La Liga tarihinde en çok galibiyet elde eden teknik direktörler listesinde birinci sıraya yükseldi.

Mourinho, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:"Rekorlarım mı? Bana bir sonraki maçı kazanmamız gerektiğini söylüyorlar. Bu hayatta güzel rakamlar unutulur, biz geçmişin rakamlarıyla değil, bugünle besleniriz. Bu rakamdan haberim yoktu ama benim için bir gurur kaynağı. İspanya Ligi üst düzey teknik direktörlere tanıklık etti ve bu rakamların içinde yer almak büyük bir gurur."

Şöyle devam etti: "Soğukkanlılığımızı korduk ve provokasyonlara cevap vermeye sürüklenmedik. Kırmızı kart bana çok net göründü; Mbappe'nin gördüğü sarı kart içinse oyunun devam etmesine izin verilebileceğini düşünüyordum. Hakemin çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum."

Milli ara endişesi

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gün herhangi bir milli takımın teknik direktörü olur muyum bilmiyorum ama olursam, kulüplere karşı çok rahatsız edici olurum ve kendi çıkarımı düşünürüm; bu yüzden şu an kimseyi aramaya cüret edemem."

Devamında şunları söyledi: "Milli takım teknik direktörleri elbette maç birikmesi ve yorgunluk nedeniyle herhangi bir oyuncunun sakatlanmasını istemezler. Umarım şansımız yaver gider."

Real Madrid gelişmeye devam ediyor

Mourinho şöyle ekledi: "Bu beni mutlu ediyor çünkü hiçbir zaman bir kaos durumu yaşamadık. Soğukkanlılığımızı korduk, kaybetme nedenlerimizi anladık ve sakin bir şekilde çalışmaya devam ettik."

Sözlerine şöyle devam etti: "İyi dönemlerde herkesin dengesini korumasını sağlamak için mücadele edeceğim. Real Madrid büyüklüğünde bir takımla maç kazanmak bir çılgınlık ve abartılı bir sevinç durumuna dönüşmemeli, aksine normal bir şey olmalı."

Mourinho ateşten muzdarip

Portekizli teknik direktör şaka yollu şöyle konuştu: "Tamamen bitkinim. Yorgun hissediyorum ve ateşim var. İyileşirsem Amerikan futbolu ligine giderim."

Mourinho, maçın ardından dostu Aguirre ile yaptığı konuşmayı da açıkladı: "Hemen dostum Aguirre ile konuşmaya gittim. Ona üzülmemesini söyledim çünkü benim takımımın oyuncuları onunkilerden çok daha iyi. Aguirre sorun değil; benim sahip olduğum gibi oyunculara sahip olduğunuzda kazanma şansınız daha büyük olur."