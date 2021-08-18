Trabzonspor'un Roma ile oynayacağı maçın öncesinde soruları yanıtlayan Jose Mourinho, bordo-mavililerden övgüyle bahsetti.

UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde Molde'yi saf dışı bırakan Trabzonspor, play-off turunda Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın rakibi olmuştu.

İtalyan ekibi, yaz transfer döneminde Edin Dzeko ve Cengiz Ünder gibi isimlerle yollarını ayırmış; kadrosuna Tammy Abraham, Eldor Shomurodov ve Rui Patricio gibi isimleri katmıştı.

Trabzonspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho, bordo-mavililerin iyi bir takım olduğunun ve kendilerini zor bir eşleşme beklediğinin altını çizdi.

"Şampiyonlar Ligi gibi"

Portekizli teknik adam, karşılaşmayo şöyle değerlendirdi:

"Maçta bizi bekleyen tehlikelerin farkındayız. Bu maç bir Konferans Ligi maçı, fakat Şampiyonlar Ligi maçı havasında olacak."

"Maalesef, gelecek hafta iki takımdan birisi turu geçemeyecek, fakat üst düzeyde iki takım karşı karşıya gelecek."

Mourinho, Trabzonspor'un sezonu erken açtığının hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi:

"Evet bunun farkındayız ama bu aşamada bahanelere sığınamayız. Chris Smalling ve Gonzalo Villar gibi oyuncularımızın yanı sıra Tammy Abraham da oynamayacak."

"Türkiye'de oynamanın ne anlama geldiğini biliyorum. Her ne kadar deplasmana gelmiş olsak da dolu tribünlere karşı oynayacak olmaktan ötürü de heyecanlıyız."

"Trabzonspor daha tecrübeli"

Trabzonspor hakkındaki düşünceleri sorulunca ise Portekizli teknik adam şunları söyledi:

"Trabzonspor'a bakınca öncelikle tarih görüyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyon bir takım görüyorum. Büyük bir camia olduğunu hissediyoruz."

"Ekip olarak organize bir takımlar ve kaliteli bir hocaları var. Oyuncuları da tecrübeliler ve ne yaptıklarını biliyorlar. Bize göre daha tecrübeliler ve onlara saygı duyuyoruz."

"Cornelius oynarsa nasıl bir takıma dönüşeceklerini bilmiyoruz."

Mourinho, Trabzonspor'da forma giyen Gervinho, Marek Hamsik ve Andreas Cornelius'a dair şunları söyledi:

"Takım oyunu oynadıkları için, açıkçası bir oyuncuya yönelik önlem almadık. Cornelius oynayınca nasıl tavır sergileyeceklerini bilmiyoruz."

"Bakasetas iyi bir oyuncu, onu söyleyebilirim. Trabzonspor defanstan başlayan oyun kurma yapısına sahip. Dolayısıyla tek bir oyuncuya özel önlemler almadık."

"Gervinho ve Hamsik hakkında şunu söyleyebilirim: 33 yaşındalar ama yaşlarını göstermiyorlar. Hızlı ve iyi oyuncular."

"Gervinho, özgür ve tekniğini oyuna yansıtan bir isim. Hamsik, hücum ve defansta oyunu yönetiyor. Kaliteli bir ekibe sahipler. "

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