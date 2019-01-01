Mourinho: Tottenham hiçbir zaman transfer döneminin kralı olamayacak

Jose Mourinho, Kuzey Londra ekibinin ara transferde büyük harcamalar yapmayacağını söyledi.

Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transferde büyük transfer hamleleri yapma ihtimallerinin olmadığını söyledi.

2018-19 sezonunda transfer yapmayan Premier Lig ekibi, bu sezon başında Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon, Giovani Lo Celso ve Jack Clarke'ı kadrosuna katmıştı. Fakat bu isimlere ara transferde yenilerinin eklenmesi zor görünüyor.

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tottenham, "Ben Tottenham Hotspur'dayım. Bu kulübün profilini biliyorum, projeyi biliyorum, vizyonu biliyorum, hedefleri biliyorum ve tranfer piyasasında duruma göre hareket edeceğimizi biliyorum. Biz asla transfer döneminin kralları olamayacağız. Önemi hedeflerin peşinde koşup, profiliyle ve parasıyla ön plana çıkan kulüplerle transfer yarışı veremeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Akıllıca hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Ben elimdeki oyuncuları beğeniyorum. Onlarla daha çok çalıştıkça onları daha iyi tanıyorum, olumlu özelliklerine daha çok vakıf oluyorum ve sorunlarını öğreniyorum." dedi.

2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Tottenham, bu sezon istenen sonuçların gelmemesiyle Mauricio Pochettino'yu kovmuş ve yerine Mourinho'yu getirmişti.