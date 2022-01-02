Mourinho, Tottenham’dan eski öğrencisini Roma’ya istiyor: Tanguy Ndombele

Jose Mourinho, Antonio Conte'nin orta saha oyuncusunu Tottenham Hotspur'da tutmak istemediğini öne sürmesinin ardından Roma'da Tanguy Ndombele ile yeniden bir araya gelebilir.

25 yaşındaki oyuncu, Conte'nin Nuno Espirito Santo'dan görevi devralmasından bu yana tüm kulvarda sadece beş kez forma giyebildi.

Conte'ye bu haftaki bir basın toplantısında Ndombele'nin rolü soruldu ve yorumları, omuz silkerek “o bir orta saha oyuncusu. Bence… o bir orta saha oyuncusu” şeklinde oldu.

Ndombele, Conte yönetiminde Harry Winks'e formasını kaptırdı.

Mourinho'nun düzenli oyuncusuydu, 2019-20 ve 2020-21'deki 57 resmi maçında altı gol attı ve beş asist yaptı.

Calciomercato.com'a göre, Nisan 2021'de Spurs tarafından kovulan Mourinho ile Ndombele şimdi Stadio Olimpico'da tekrar bir araya gelebilir.

Transfer değeri 30 milyon Euro, yani Roma onu ancak sezon sonunda satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katabilir.

Fransa ile yedi kez milli olan Nbombele 2019'da Lyon'dan 60 milyon avroya Tottenham'a tranfer olmuştu.

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