Mourinho, Tottenham’ın Conte tercihini beğenmedi

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, eski takımı Tottenham’ın Nuno Espirito Santo’yu görevden alma kararına tepki gösterdi.

Sezona iyi girdikten sonra büyük bir düşüş yaşayan Londra ekibi, Manchester United yenilgisinin ardından Nuno ile yolları ayırma kararı almıştı.

Geçen sezon Mourinho’yu kovduktan sonra sezonu geçici menajer Ryan Mason ile tamamlayan Tottenham, yaz döneminde uzun arayışlar sonucunda Nuno’yu takımın başına getirmişti.

Ancak Premier Lig’de ilk 10 haftanın ardından görevine son verilen Nuno’nun Tottenham macerası, vatandaşı Mourinho kadar bile uzun sürmedi.

Ne söyledi?

Sky İtalya’ya konuşan Mourinho, Nuno’nun görevde kalmayı hakettiğine inanıyor.

“Nuno Espirito Santo, Wolverhampton’da harika bir iş çıkarmıştı, ama bunu birkaç ayda ya da bir yılda değil, dört-beş yıllık süreçte başardı.”

“Tottenham şu anda çok iyi bir menajere sahip, ama öncesinde de aynı derecede iyi bir çalıştırıcıları vardı.”

Nuno’nun Tottenham karnesi

Yeni menajeriyle lige hızlı giren Tottenham, ilk üç maçını kayıpsız geçerek zirveye yerleşmişti. Fakat rüzgar kısa sürede tersine döndü ve Tottenham ligde çıktığı son yedi maçta beş mağlubiyet aldı.

Cumartesi günü, sıkıntılı günler geçiren bir diğer takım Manchester United’a 3-0 kaybedilen maç bardağı taşıran son damla oldu.

Geçen sezon Inter’i Serie A şampiyonluğuna taşıyan ve geçmişte Chelsea’yi de çalıştıran Conte, Tottenham’da kötü gidişe dur demeye çalışacak.