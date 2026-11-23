Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, son anlardaki kaosu ustalıkla yöneten bir takıma dönüşüyor. Geriden gelmek, maçlarının tekrar eden bir özelliği hâline geldi. Bunun için taktiksel temkini bir kenara bırakıp tüm hücum kartlarını sahaya sürmesi gerekse bile.

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Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'e yenilmesinin ardından üst üste dokuz galibiyet alarak maçları koparma becerisini kanıtladı. Takımın performansında gözle görülür bir gelişme yaşandı. Racing (3-0), Sevilla (4-1), Valencia (3-0) ve Leipzig (4-1) karşısında rahat galibiyetler geldi, Camp Nou'da Barcelona'ya karşı da hak edilmiş bir zafer (2-1) elde edildi. Ancak takım zaman zaman hâlâ kopukluk ve sönükleşme dönemleri yaşıyor. Bu da onu taktiksel temkini bir kenara bırakıp son dakikalarda forvetleri sahaya yığmaya zorluyor. Roma, AEK Atina, Elche, Espanyol ve Celta Vigo maçlarında olduğu gibi, bu karşılaşmalar ustalıkla yönetmeyi bildiği bir kaosa dönüşüyor.

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Celta Vigo karşılaşması bunun yeni bir örneği oldu. Real Madrid unutulması gereken bir ilk yarı oynadı. Rakip bu bölümde bir gol attı ve farkı artırma fırsatlarını harcadı. Devre arasından sonra toparlanan Madrid, bir saati aşkın süre geçtikten sonra beraberliği yakaladı. Takım kesintisiz bir hücum baskısı kurarken son üçte birlik bölgede yoğunluğu artırmak için orta saha oyuncularından giderek vazgeçti. Beş oyuncu değişikliği hakkını da kullandıktan sonra maçı orta sahada Güler ile Bellingham, sağda Endrick, solda Vinicius, hücumda ise Mbappe ile Espi'yle tamamladı.

Galibiyet golü 85. dakikada Espi'den geldi, ancak Celta kalan dakikalarda beraberlik için bastırdı. Bu durum Mourinho'yu endişelendirdi. Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Başka değişiklik hakkımız kalmamıştı. Sahada dört net forvet ve normalde bu pozisyonda oynamayan iki orta saha oyuncusu vardı, ikisi de hücumcu. Mbappe'yi ya da Güler'i çıkarıp Tchouameni'yi oyuna almak için altıncı bir değişiklik yapabilmeyi isterdim ama bu mümkün değildi. Bütün bunlar risk taşıyor. 1-2 kaybetseydik şu an bambaşka bir hikâyeden bahsediyor olurduk."

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Portekizli teknik adam şu uyarıda bulundu: "Skoru geri çeviremeyeceğimiz bir gün gelecek, bu kesin."

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Real Madrid bu risklerin bedelini daha önce Real Betis karşısında ödemişti. Maçı orta sahada Bellingham ve Bernardo Silva ikilisiyle, hücumda ise Vinicius, Mbappe, Espi ve Diomande ile bitirmesine rağmen 1-0 kaybetmişti. Takım gol atamasa da geri dönüş için yeterli pozisyon üretti. Kazandığı penaltıyı Mbappe kaçırdı, Espi'nin attığı harika gol ise atağın başındaki ofsayt nedeniyle iptal edildi. Metropolitano'da Atletico Madrid karşısında ise risk aynı düzeyde değildi, özellikle Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından. Takım o maçı orta sahada Valverde, Camavinga ve Bernardo, hücumda Mbappe ve Diomande ile bitirdi ve farkı azalttı.

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Diğer maçlarda ise bu cesaret galibiyetlere dönüştü. İlk haftadaki Espanyol maçında Mourinho sonunda Valverde, Camavinga, Vinicius, Mbappe, Diomande ve Espi'yi bir arada sahaya sürdü. Espi de 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı. Elche karşısında risk daha da büyüktü: Valverde bekte, Brahim Diaz ise merkezde Bellingham'ın yanında oynadı. Ön hatta Diomande, Mbappe, Endrick ve Espi görev aldı ve takım maçı 3-2 kazandı.

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Zorlukların içinden doğan 14 puan

Bu yaklaşım, Real Madrid'in futbol mantığına meydan okumaya alışık olduğu Şampiyonlar Ligi'ne de taşındı. Takım, Roma karşısında geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı ve karşılaşmayı orta sahada Güler ile Bernardo Silva, hücumda ise Mbappe, Bellingham, Espi ve Endrick ile bitirdi. Aynı tabloyu Atina'da AEK Atina karşısında da tekrarladı. Organizasyonu maceraya tercih eden Mourinho gibi bir teknik adam için alışılmadık olan bu hücum kadrosunda Camavinga, Valverde, Brahim Diaz, Endrick, Mbappe ve Espi vardı.

Geriye düşülen maçın galibiyete çevrilmesi geri dönüş olarak sayıldığında, Celta maçı Roma ve AEK Atina karşılaşmalarının ardından Real Madrid'in bu sezonki üçüncü başarılı geri dönüşü oldu. Buna takımın son anlarda kazandığı diğer maçlar da ekleniyor. Rapora göre Real Madrid, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde 78. dakikadan sonra attığı gollerle 14 puan topladı. Bu da oyuncuların ve Mourinho'nun yanı sıra kondisyonerler Antonio Dias ve Antonio Pintus'un, takımın maçların son bölümlerinde fiziksel gücünü korumasına yaptığı katkıyı yansıtıyor.

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Bu konuda AS gazetesinin raporunda şu ifadeler yer aldı: "Rakamlar bu olgunun boyutunu ortaya koyuyor. 76. ve 90. dakikalar arası, Real Madrid'in bu sezon en çok gol attığı zaman dilimi oldu. Takım bu bölümde 46 golünün 16'sını attı, bu da %35'e denk geliyor. Ayrıca 90. dakikadan itibaren altı gol attı. Bu, Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımlar arasında en iyi rakam. Böylece takım tehlikenin kıyısında yürümeyi ve oradan galip çıkmayı sürdürüyor. Mourinho geri dönüşün her seferinde işe yaramayacağı uyarısında bulunsa da Real Madrid, son dakikalarda hâlâ çılgınlığın kralı gibi davranıyor."

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