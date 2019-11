Mourinho: Tecrübeli olduğum için şanslıyız

Tottenham'ın başında çıktığı ilk maçta West Ham United'ı 3-2'lik skorla geçen teknik direktör Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu

Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanına çıkan , Son Heung-min, Lucas Moura ve Harry Kane'nin golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti.

Tottenham ile ilk görevinden 3 puan çıkaran Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, karşılaşma sonrası BT Sport'a açıklamalar yaptı. 56 yaşındaki teknik adam, Premier Lig'de sahip olduğu tecrübenin Tottenham adına bir 'şans' olduğunu belirterek şunları söyledi:

"2 gol yemeden önce çok mutluydum, çok iyi oynuyorduk ve antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtıyorduk. Skoru 4-0'a getirip maçı bitirecek kıvama gelmiştik."

"Premier Lig'de uzun yıllar geçirdiğim için şanslıyız. Bu yüzden devre arasında oyuncularıma 85. dakikada skor 3-0 olsa bile her an her şeyin değişebileceğini söyledim. Ama oyunu etkileyen birden fazla faktör vardı. Pochettino'nun ayrılması, milli takımlarından dönen oyuncular ve son 20 dakikadaki yorgunluk..."

"Ne olursa olsun, en önemlisi kazanmaktı. Oyuncular mutlu ve benim istediğim de buydu."

Uzun süredir hem Tottenham'da hem de milli takımda forma şansı bulamayan ancak West Ham karşısında iyi bir performans gösteren Delle Alli hakkında Mourinho, "Dünyanın en iyi oyuncularından biri olmamak ve milli takımla oynamamak için fazla iyi bir futbolcu" ifadelerini kullandı.