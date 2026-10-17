Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, La Liga Başkanı Javier Tebas ile Real Madrid yönetimi arasında süren kriz üzerine Tebas'a alaylı bir mesaj gönderdi. Portekizli teknik adam, sert bir açıklama yaparak Tebas'ın davranışlarının, ancak arkasında tıbbi bir durum varsa mazur görülebileceğini ima etti.

Mourinho, yarın pazar günü La Liga'da oynanacak Sevilla maçı öncesindeki basın toplantısında anlaşmazlığın detaylarına girmeyi reddetti; ancak La Liga başkanına yönelik iğneleyici bir eleştiri içeren dikkat çekici bir ifade seçerek, mesajlarını dolaylı yollara sapmadan iletme konusundaki tartışmalı tarzını bir kez daha yansıttı.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, Tebas hakkındaki görüşünün sorulması üzerine Portekizli teknik direktör şöyle konuştu: "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, sınırlar vardır. Mazeret ancak klinik olarak tıbbi bir durum varsa sunulabilir, yoksa mazeret yok. Bu konuya girmek istemiyorum."

Mourinho, Real Madrid ile La Liga başkanı arasındaki krize atıfta bulunarak, kulüp taraftarlarının takımın karşı karşıya olduğu zorlukların niteliğini çok iyi bildiğini belirtti ve ardından anlaşmazlığın İspanya içinde tutulması, dışarıya taşmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

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Mourinho şöyle dedi: "Real Madrid taraftarları neyle karşı karşıya olduklarını biliyor. La Liga'nın yurt dışında sahip olduğu konuma ve bizim mevcut dünya şampiyonu olmamıza bakıldığında, bu meseleleri burada tutmaya çalışmamız ve dışarıya çıkmaması daha iyi olur."

Real Madrid ile Tebas arasındaki krizin detayları ne?

Real Madrid ile Tebas arasındaki kriz dün cuma günü boyunca yeniden alevlendi; iki taraf sert medya açıklamaları alışverişinde bulundu ve aralarındaki durum çıkmaz sokağa girmiş görünüyor.

La Liga başkanı, Real Madrid'in televizyon kanalının üslubunu Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarına benzeterek geniş bir tartışma başlatmış, kanalın kulübü sürekli kurban görüntüsüyle sunduğunu, şikâyetleri tekrarlayıp kuşkuları körüklediğini ve olayları kendi anlatısına hizmet edecek şekilde seçtiğini savunmuştu.

Tebas, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajda, karşılaştırmasının propaganda yöntemlerini hedef aldığını, Nazi ideolojisini veya Real Madrid taraftarlarını hedef almadığını açıkladı ve kendi ifadesiyle bu yöntemlerin sistematik tekrara, rakipleri düşman olarak göstermeye ve gerçekleri belirli bir anlatıya tabi kılmaya dayandığını belirtti.

Açıklamalar, Tebas'ın La Liga başkanlığı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevlerinden derhal istifa etmesini talep eden ve kendisini "İspanyol futbolunun gerçek bir belası" olarak tanımlayan Real Madrid yönetiminin öfkesini çekti.

Kulüp, kendi kanalının yöntemlerinin Nazi propaganda mekanizmalarıyla karşılaştırılmasını tehlikeli ve kabul edilemez olarak değerlendirdi ve açıklamasına göre, Tebas'ın sözlerinin Nazi ideolojisiyle ilgili olmadığına dair yaptığı açıklamanın, açıklamaların saldırgan niteliğini hafifletmediğini vurguladı.

Tebas, tutumunu savunurken Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in daha önce yaptığı, "Ligde 14 şampiyonluk kazanabilirdim, ama geri kalanı benden çalındı" şeklindeki açıklamalarına atıfta bulundu; bu açıklamaların ardından bazı hakemlerden şikâyet gelmişti.

Tebas, açıklamaların değerlendirilmesinde kullanılan kriterleri sorguladı ve lig şampiyonluklarının çalınmasından söz etmenin ifade özgürlüğü sayılırken, ideolojik karşılaştırmanın dışlanması ve taraftarların hedef alınmaması kaydıyla propaganda yöntemlerini eleştirmenin resmî bir müdahale olasılığına yol açıp açmadığını sordu.

Kriterlerin bağımsız ve tutarlı biçimde uygulanmasının gerekliliğini vurgulayan Tebas, "İfade özgürlüğü, konuşanın adına bağlı olmamalıdır" dedi.