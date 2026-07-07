Mourinho tarzı bir protesto mu, yoksa ırkçılık mı? Hossam Hassan’ın Arjantin maçındaki hakemi şaşırtan işaretinin sırrı nedir?

Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arjantin ile oynanan maçta, Fransız hakem François Litxer’e “X” işareti yaparak büyük bir tartışma yarattı. Bu an, Arjantin’in 3-2 galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın son dakikalarında dikkatleri üzerine çekti.

Mısır Milli Takımı, 67. dakikaya kadar Yaser İbrahim ve Mustafa Zico’nun attığı iki golle büyük bir sürpriz yapmaya çok yaklaşmıştı; ancak Arjantin Milli Takımı, Cristian Romero ve Lionel Messi’nin golleriyle skoru tersine çevirdi. ardından uzatma süresinin ikinci dakikasında galibiyet golünü atan Enzo Fernández sayesinde skoru tersine çevirerek “Tango”yu çeyrek finale taşıdı.

Maçta, Mısırlı oyuncular, Messi’nin attığı beraberlik golünün öncesindeki pozisyonda faul verilmesini talep ederek hakem kararlarına itiraz ettiler ve bu faulün, daha önce Mısır milli takımının bir golünü iptal ettiren faulle benzer olduğunu vurguladılar.

Maçın bitimine yaklaşırken yedek kulübesinde gerginlik tırmandı; hakem 98. dakikada Mısır milli takımının teknik ekibinden birine sarı kart gösterdi, ardından Hüsam Hasan hakeme “X” işareti yaptı.

Irkçılık protokolü işareti

Bu işaret, bazı durumlarda ırkçılık içeren şüpheli olayları bildirmek için kullanılır; ancak Hüsam Hasan’ın bunu tam olarak bu anlamda kullanmayı amaçlayıp amaçlamadığı netleşmedi.

Aynı Fransız hakem, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maçta da ırkçılık şüphesi olduğunu belirtmek için bu işareti kullanmıştı.

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17 Şubat'ta oynanan ve yine Litkser'in yönettiği maçta, Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior, Gianluca Prestiani tarafından ırkçı tacize maruz kaldığını iddia etmişti; Arjantinli oyuncu daha sonra Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından cezalandırılmıştı.

İki yıl önce FIFA, futboldaki her türlü ırkçılıkla mücadele etmek amacıyla “sıfır tolerans” yaklaşımını benimseyen bir inisiyatif başlattı.

17 Mayıs 2024'te Bangkok'ta düzenlenen FIFA'nın 74. Kongresi'nde oybirliğiyle kabul edilen bu girişim – Tayland’da düzenlenen 74. FIFA Kongresi’nde oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından, kolları çaprazlama hareketi (ellerin bileklerden çaprazlanması), ırkçı tacize maruz kalındığını belirtmek amacıyla FIFA turnuvalarında futbol protokolünün resmi bir parçası haline geldi.

Bu işaret, oyuncuların, teknik ekip üyelerinin ve hakemlerin ırkçılığa karşı net bir tavır alabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Mourinho’nun yöntemine karşı protesto

Hossam Hassan’ın yaptığı bu hareket, futbol dünyasında ünlü bir öncülü de barındırıyor. Portekizli teknik direktör José Mourinho, 2010 yılında Inter Milan’ı çalıştırdığı dönemde Sampdoria ile oynanan maçta ellerini kavuşturarak “kelepçe”yi simgelediği şeklinde yorumlanan bir hareket yapmıştı. ve o dönemde hakeme yönelik hakaret içeren bir ifade olarak değerlendirildi; bunun üzerine 3 maçlık ceza aldı.

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Husam Hasan bu hareketi yaptıktan sonra, yedek kulübesinde bulunan Mısır milli takım oyuncularından biri durumu yatıştırmak için araya girdi; ardından milli takım menajeri İbrahim Hasan kardeşinin yanına giderek ellerini indirdi.

Ardından Fransız hakem, Hüsam ve İbrahim Hasan ile uzun bir tartışma yaşadı; İbrahim Hasan ise ortamı yatıştırmaya çalışarak hakeme “başparmak yukarı” işareti yaptı; ardından hakem maçı yönetmeye devam etti.

Hakemin bu olayı raporuna kaydetmiş olup olmadığı veya bu konuda herhangi bir ek önlem alıp almadığı henüz belli değil.

Maçın ardından Hüsam Hasan, hakem kararlarına yönelik şiddetli öfkesini dile getirdi ve basın toplantısında şunları söyledi: “Sporda adalet nerede? Futbolda adalet nerede? Sözlerimi süslemek ya da abartılı ifadeler kullanmak istemiyorum, bugün bariz bir haksızlığa maruz kaldık.”

Mısır Futbol Federasyonu’nun daha önce maçı yönetmesi için bir Fransız hakemin atanmasına itiraz ettiğini de ekleyen Hassan, bu yılki Dünya Kupası’nda başka hiçbir maçı izlemeyeceğini vurguladı.

"Bu, tutumumu ifade etme ve hakkımı savunma yöntemimdi; bu turnuvada başka hiçbir maçı izlemeyeceğim" dedi.