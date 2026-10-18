Mourinho, Sevilla karşısındaki 4 golden sonra: Diğer teknik direktörlerin rahatlığına sahip değiliz!

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, takımının pazar akşamı Santiago Bernabeu'da İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında Sevilla karşısında 4-1'lik büyük bir galibiyet almasının ardından konuştu; oyuncularının performansını ve maç boyunca sürdürdükleri konsantrasyonu övdü. Ayrıca Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao'nun dönüşüne, maç yoğunluğuna ve Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine değindi.

İspanya'da yayımlanan "AS" gazetesinin aktardığına göre Mourinho, maçın ardından Real Madrid'in Sevilla karşısında oyuncularının sergilediği kolektif ve bireysel kalite sayesinde güçlü bir maç ortaya koyduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Başından itibaren iyi oynadık, oyuncular son derece konsantre ve istekliydi, iyi analiz ettiğimiz bir rakibe büyük saygı gösterdiler. Kolektif oyunumuzda yüksek düzeyde bir kalite vardı, bireysel olarak da yüksek düzeyde bir kalite vardı."

Mourinho şöyle devam etti: "Roma'daki zorlu maçın ardından farklı bir dinamizm ve enerji katmak için üç değişiklik yaptık. Genel olarak çok iyi oynadık. Sevilla'nın golü kimsenin beklemediği bir anda geldi, ardından dengemizi yeniden bulduk ve maçı bitirdik."

Real Madrid'in teknik direktörü, uzun süreli sakatlığının ardından dönen Militao hakkında da konuştu ve oyuncunun yeniden sahalara çıkmasının, özellikle geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlu dönemden sonra takım için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtti: "Bu harika geceyi ve Militao'nun dönüşünü düşünüyorum, bu bizi bir takım olarak heyecanlandıran bir şey. Son birkaç aydır onun acı çektiğini ve çok sıkı çalıştığını gördük."

Brezilyalı defans oyuncusunun teknik ve fiziksel durumuyla ilgili olarak Mourinho, oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak seviyesini tamamen geri kazanmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti: "Mükemmel bir oyuncu. Uzun bir aradan sonra takımla yalnızca üç haftadır çalışıyor. Önünde hâlâ uzun bir yol var, ancak antrenmanlarda potansiyelini görebiliyorsunuz. Takım için son derece önemli bir oyuncu."

Portekizli teknik adam ayrıca şunları söyledi: "Sabırlı olmalıyız ve kendine olan güveni artsın diye ona bu küçük fırsatları vermeliyiz." Brezilyalı defans oyuncusunun maçın 85. dakikasında oyuna girdiğini hatırlatmak gerekir

Mourinho, son dönemde Real Madrid'in performansına da değinerek, millî takım arasının ardından üst üste üç galibiyet elde eden takımın gelişim yolculuğunda kolektif çalışmanın temel unsur olduğunu, maç yoğunluğuna ve antrenman için ayrılan sürenin kısıtlı olmasına rağmen bunun geçerli olduğunu belirtti.

Portekizli çalıştırıcı şöyle açıkladı: "Bugün harika bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum, Roma'da da öyle. Son derece zor bir maçtı, ama takım nasıl tepki vereceğini bildi. Biz tek bir takımız ve gelişmek için her zaman tek bir takım olarak çalışıyoruz. Birlikte çok kısa bir süredir oynuyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Başka kulüplerdeki diğer teknik direktörlerin sahip olduğu gönül rahatlığına sahip olmak zor, ama elimizdeki her dakikayı en iyi şekilde kullanıyoruz. Yarın antrenmanlara döneceğiz, çünkü dün zaten maç yapmış ve 24 saat avantajı olan başka bir takıma karşı oynayacağız." Mourinho bu sözlerle, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçına atıfta bulundu.

Real Madrid'de gol atan oyuncu sayısının ona ulaşmasıyla ilgili olarak Portekizli teknik direktör, takımın tüm unsurlarının katkısının önemine dikkat çekti ve başarının değerlendirilmesinin yalnızca gollerle değil, her oyuncunun gruba kattıklarıyla ilgili olduğunu vurguladı: "Her biri kendi yöntemiyle katkı sağlıyor. Courtois çok yüksek bir seviyede oynuyor ve bu aynı zamanda Lunin'in de sorumluluğu. Dün de söylediğim gibi, hak etmeyi değerlendirmenin tek bir yolu yok. Benim durumumda, bunu hak eden 24 oyuncu var."

Mourinho ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçta dokuz puanın tamamını toplamanın önemine değinerek, hedefin yalnızca tur atlamayı garantilemek olmadığını, lig aşamasını ilk sekiz içinde tamamlayarak play-off maçlarını oynamaktan kaçınmaya kadar uzandığını açıkladı: "Bu ideal olur. O sekiz maçta iki hedef var: tur atlamak, ardından ilk sekiz sıra içine girmek, bu da oynadığınız play-off maçlarının sayısını azaltır."

Şöyle ekledi: "Geçen sezon Real Madrid bu maçları oynamak zorunda kaldı ve bunlar istenmeyen maçlar. İki İtalyan takımının en iyileri (Inter ve Roma) karşısında altı puan topladık."

Real Madrid'in teknik direktörü sözlerini, takımın bir sonraki rakibi Leipzig'in gücünü vurgulayarak ve ağır yenilgiler aldıktan sonra bunu telafi etmeye çalışan takımların tehlikesine karşı uyararak tamamladı. Dün Bayern Münih'e karşı aldığı (6-1) yenilgiye atıfta bulunan Mourinho şöyle dedi: "Leipzig, Bayern Münih karşısında aldığı ağır bir yenilginin ardından gelen çok güçlü bir takım ve seviyesinde düşüş yaşayan takımlar daha tehlikeli olur."







