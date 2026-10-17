Mourinho, Sevilla karşısında öfke dosyalarını açıyor: "Utanç" hikâyesi ve hakemlere 13 suçlama

İspanyol ekibiyle karşılaşmalar José Mourinho'nun hafızasında sıradan bir yer tutmuyor; zira Sevilla, Portekizli teknik adam ile hakemler arasındaki en dikkat çekici iki çatışma anıyla doğrudan bağlantılı. Real Madrid, yarın pazar günü İspanya Ligi'nde Endülüs temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

Bu olaylardan en yenisi, 2023 yılındaki Avrupa Ligi finalinde yaşandı. Mourinho, Roma ile Budapeşte'de kupayı kaybetmiş ve İngiliz hakem Anthony Taylor'a karşı öfkeli protestolar gündeme gelmişti. Diğeri ise bundan 12 yıldan fazla bir süre önce, Mourinho'nun Real Madrid ile Sevilla maçını bir hakem meselesine dönüştürdüğü ve şiddetle itiraz ettiği 13 olaydan oluşan bir liste sunduğu zamana dayanıyor.

"Marca" gazetesinin haberine göre, Real Madrid ile hakemler ve İspanya Futbol Federasyonu arasındaki gerginliğin yeniden konuşulmaya başlanmasıyla bu olaylar da tekrar gündeme geliyor. Bu da Mourinho'nun hakem kararlarıyla baş etme tarzına ve zaman zaman sahanın sınırlarını aşıp spor kurumları ile kulüp yönetimleriyle anlaşmazlıklara dönüşen krizlere ışık tutuyor.

Budapeşte finali: Kupa kaybı Taylor ile çatışmayı alevlendirdi

En yeni hikâye, 2022-2023 sezonu Avrupa Ligi finalinde, Roma'nın Budapeşte'de Sevilla ile karşılaşmasıyla başladı. İtalyan ekibi, bir önceki sezon Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı.

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Maç Mourinho'nun istediği gibi gitmedi; Sevilla, penaltı atışlarıyla tarihinde yedinci kez kupayı kaldırdı. Ancak Portekizli teknik adam, hakem kararlarının takımının işini zorlaştırdığına dair inancını saklamadı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Mourinho, İngiliz hakem Anthony Taylor'a doğru yöneldi ve ona öfkeli bir ifadeyle, "Sen bir utanç kaynağısın, sen bir utanç kaynağısın" dedi. Bu görüntüler, UEFA'nın kendisine karşı disiplin işlemi başlatmasıyla sonuçlandı ve ardından dört maç ceza aldı.

Bu, geçici bir öfke anı da değildi; basın toplantısında Mourinho, kendisini öfkelendiren kararlara geri döndü, sarı kartların çokluğunu eleştirdi, ikinci kez ihtar görmesine rağmen Erik Lamela'nın oyundan atılmamasına itiraz etti ve sözlerini, finalde ortaya koyduğu üstün seviyeye rağmen takımının haksızlığa uğradığını vurgulayarak tamamladı.

Mourinho şöyle dedi: "Haksızlık yüzünden kendimizi ölmüş gibi hissederek eve dönüyoruz. Ama harika bir maç ve büyük bir finaldi. Bu kadar sarı kart yüzünden hakem sanki İspanyol gibiydi. Lamela'ya ikinci sarı kartı vermesi gerektiğinde vermedi, sonra o oyuncu penaltı atışlarından birinde gol attı. Bu bir haksızlık."

Avrupa hakem sorumlusunun müdahalesi bile öfkesini dindirmedi

Kriz maç sonrasına da uzandı; özellikle Puskás Arena'nın otoparkında Mourinho, telefonundan Sevilla'ya verilen ve VAR'ın müdahalesiyle iptal edilen penaltı pozisyonunun görüntülerini gösterdi.

UEFA'nın hakemlerden sorumlu yetkilisi Roberto Rosetti, durumu yumuşatmaya ve Portekizli teknik adamı sakinleştirmeye çalıştı; ancak bu girişim Mourinho'nun tutumunu değiştirmedi. Mourinho ona, "Sen onlarla hemfikirdin" karşılığını verdi.

Ardından Rosetti'nin penaltıya dair görüşüne dayanarak yeniden Taylor'a yöneldi ve şöyle dedi: "Rosetti bile penaltı olmadığını söyledi, sen ise onu görmeyi başaramadın."

Aylar geçtikten sonra bile bu dosya Mourinho'nun hafızasında yerini korudu. İngiliz hakem hakkında yeniden soru sorulduğunda, önceki saldırısını tekrarlamamayı seçti; ancak öfkesinin sürdüğüne dair net bir mesaj verdi: "Taylor hakkında ne düşündüğümü söylemeyeceğim, çünkü bana on maç ceza verirler."

Mourinho'nun 13 hatalık bir listeyle çıktığı Bernabéu gecesi

Ancak Mourinho'nun Sevilla maçlarında hakemlerle gergin ilişkisi daha eski yıllara, özellikle Real Madrid'deki ilk sezonunda, Aralık 2010'a kadar uzanıyor.

O dönemde Real Madrid, Ángel Di María'nın attığı golle Sevilla'yı 1-0 yenmişti. Ancak maçtan sonra Mourinho'nun konuşmasının ana ekseni sonuç değildi. Basın toplantısına, hakem Clos Gómez'in yaptığını düşündüğü hakem hatası olarak kabul ettiği 13 olayı içeren bir listeyle gelmişti.

Liste, ofsayt kararlarına ve Real Madrid oyuncuları lehine faul verilmemesine yönelik itirazların yanı sıra sarı kart ve penaltı taleplerini, ayrıca uzatma dakikalarının hesaplanma biçimine yönelik eleştirileri içeriyordu.

En dikkat çekici itirazları, ofsayt konumunda olmadıklarına inandığı halde Mesut Özil, Karim Benzema ve Di María'ya ofsayt verilmesi, Sevilla oyuncularının bazı fauollerinin cezalandırılmaması ve 69. dakikada Granero'ya yapılan müdahalenin ardından penaltı verilmemesiyle ilgiliydi.

Mourinho ayrıca Negredo ile girdiği ikili mücadele sırasında Ricardo Carvalho'ya ikinci sarı kartın gösterilmemesine itiraz etti ve Özil'in oyundan çıkarılırken zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart görmesini eleştirerek Sevilla oyuncularının aynı muameleye tabi tutulmadığını savundu.

O maçı yöneten Clos Gómez, daha sonra Mart 2018'den itibaren İspanya'da VAR teknolojisinin sorumluluğunu üstlendi.

"Takımı tek başıma savunmak istemiyorum": Real Madrid yönetimine mesaj

Mourinho'nun listeyi sunmaktaki amacı yalnızca hakeme yeni bir itiraz kaydetmek değildi; aynı zamanda Real Madrid yönetimini takımı savunma konusunda daha net bir tutum almaya zorlamak istiyordu.

Portekizli teknik adam, kulüp başkanı Florentino Pérez ile acil bir toplantı yapılmasını talep etti ve hakem kararlarına itiraz etme sorumluluğunu tek başına üstlenip ardından bunun bedelini cezalar ve men kararlarıyla ödemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Mourinho şöyle dedi: "Bana 13 ciddi hata içeren bir liste verdiler. Baskıdan yorulup yorulmadığımı sordular. Hayır, çünkü sevdiğim şeyleri yaparken baskı hissetmiyorum: antrenman yapmak ve oynamak. Biraz yorulduğum şey, bana ciddi hakem hatalarının listesini verip sonra hakeme saldırmamı ve takımımı savunmamı istemeleri. Bu takım, bugün ve daha birçok vesileyle, birisinin onu savunmasını hak ediyor."

Ve ekledi: "Bu listeyi alıp ona göre hareket edersem, sonuç her zaman aynı olur: Mourinho'ya ceza. Bir kulübümüz ve bir idari yapımız var; herkesin takımımı savunmasını istiyorum, bunu tek başıma yapan ben olmak istemiyorum. Bugün yaşananlar yorum yapmayı bile hak etmiyor."

Sözleri, o dönemdeki kulüp yönetimine yönelik bir eleştiri taşıyordu; aralarında genel spor direktörü Jorge Valdano ve sportif direktör Miguel Pardeza'nın da bulunduğu yöneticilerden beklediği desteğin olmamasına işaret ediyordu.