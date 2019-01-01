Mourinho, Serie A'ya dönebilir! "Neden olmasın..."

Portekizli teknik direktör, Manchester United'dan ayrıldıktan sonraki ilk görevi için İtalya'nın uygun kalitede bir yer olduğunu belirtti.

'dan ayrıldığından beri başka bir takımı çalıştırmayan Jose Mourinho için olası bir dönüşü mümkün.

>>> Guardiola'nın yeni rekoru: 690 milyon euro!

56 yaşındaki çalıştırıcı daha önce önümüzdeki sezon için göreve başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Mourinho, Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, Serie A iddialarına açık kapı bıraktı:

Haberin devamı aşağıda

"Her zaman futbolun içinde ve üst bir seviyede olmak istiyorum. İtalya mı? Neden olmasın."

Portekizli teknik direktör daha önce ise RMC'ye yaptığı açıklamada, "Çok fazla prensibim var ve bunlardan biri diğer kulüplere, onların yönetimine saygı duymak. 'Bu kulüp beni istedi, benimle temasa geçti' şeklinde hiçbir zaman konuşmadım. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yaz dönüşü çalışmak istediğime karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.