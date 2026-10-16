Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid'in çalıştırıcısı Portekizli Jose Mourinho'nun, İspanya Ligi'nin maçlar arasında yeterli dinlenme sürelerini gözetmediğine dair açıklamalarına yanıt verdi.

Daha önceki basın haberlerine göre Real Madrid, İspanya Ligi'nin 12. haftasında Valencia ile oynayacağı maçın tarihinden dolayı rahatsızlığını dile getirdi. Zira La Liga, karşılaşmayı 7 Kasım Cumartesi günü oynanmak üzere programladı; oysa takım aynı ayın 4'ü Çarşamba günü Yunanistan'da AEK Atina ile maç yapacak.

Mourinho da Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında aynı konudan şikâyet etti ve şöyle dedi: "En hafif tabirle bu, saygı eksikliğini gösteriyor. Çarşamba akşamı Atina'da oynamak, sabahın beşinde Madrid'e varmak, ardından milli ara öncesindeki hafta içinde Cumartesi günü Valencia'da oynamak bana hiç masum görünmüyor."

Şöyle devam etti: "Alışılmış bahanelere, mesela sebebin televizyon (yayın hakları) olduğuna inanmıyorum, buna inanmıyorum. Bunlara inanacak yaşı çoktan geçtim."

Flick nasıl yanıt verdi?

Flick ise bugün Cuma günü, yarın İspanya Ligi'nde oynanacak Real Betis karşılaşması öncesindeki basın toplantısında Mourinho'nun açıklamaları sorulduğunda şunları söyledi: "Bu durumla daha önce de karşılaştık. Bazı ülkelerde işler farklı yürüyor, ama bunlar bizim çalıştığımız koşullar."

Alman teknik adam, Barcelona'nın İspanya Kral Kupası'ndaki serüveninde yaşadığı bir olayı örnek göstererek şöyle ekledi: "Örneğin Valencia'da kupa maçını oynadığımızda uçuşumuz iptal edildi ve Barcelona'ya otobüsle dönmek zorunda kaldık. Ardından bir maç oynadık ve iyi bir performans sergiledik."

"AS" gazetesinin aktardığına göre Flick, takımının bu koşulları değiştirme gücüne sahip olmadığını, ancak saha içindeki performansını kontrol edebileceğini vurguladı ve şöyle açıkladı: "Bu durumu değiştiremeyiz, ama sahada gereken performansı sergilemek zorundayız; bize bağlı olan şey bu."

Barcelona'nın teknik direktörü açıklamalarını şöyle tamamladı: "Herkes odaklanıyor ve kalitesini gösteriyor. Gelişmek için potansiyelimiz var ve ilerlemeye devam edeceğiz."