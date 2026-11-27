Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, takımının lig aşamasında yakaladığı kusursuz başlangıca rağmen Şampiyonlar Ligi'nde favori gösterilmesi fikrine erkenden kapılmayı reddetti. Portekizli çalıştırıcı, Avrupa'daki yarışın daha uzun olduğu ve büyük maçları küçük ayrıntıların belirleyebileceği uyarısında bulundu.

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Real Madrid, ilk beş maçının tamamını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında zirvede yer alıyor. 15 puan toplayan tek takım olan İspanyol ekibi, aşamanın bitimine üç hafta kala en azından play-off turunu matematiksel olarak garantiledi.

Mourinho, yarın cumartesi LaLiga'nın 14. haftasında oynanacak Deportivo Alavés maçı öncesinde bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında, takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanma favorisi olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Alavés'i yenmek istiyorum. Quique'yi (Alavés teknik direktörü Sánchez Flores) çok seviyorum ve ona büyük saygı duyuyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gelince, daha çok erken ve eleme turlarına hepimizin nasıl ulaşacağını bilmiyoruz."

İspanyol gazetesi "AS"in aktardığına göre Portekizli teknik adam şöyle devam etti: "Play-off oynamak istemiyorum, önümüzde çok fazla maç var... Sonra Süper Kupa var, şimdilik iki maç, bir de İspanya Kral Kupası. Yakınız, üç ya da dört puana ihtiyacımız var."

Mourinho, Avrupa yolunun zorluğuna dair uyarısını şöyle sürdürdü: "Şampiyonlar Ligi'ni ayrıntılar belirler. Harry Kane'i kaybeden Bayern Münih'e bakın, Paris Saint-Germain'e bakın... Kritik maçlara önemli oyuncular olmadan gidebilirsiniz."

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Ardından oklarını yapay zeka modellerinin takımların turnuvadaki şanslarına ilişkin tahminlerine çeviren Mourinho, "Favori olduğumuzu söyleyenler var, bir de yapay zekanın süper bilgisayarı var... Bunlar boş laf" dedi.

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Paris Saint-Germain, beşinci haftada Roma ile berabere kalarak ilk kez puan kaybederken, Bayern Münih de büyük bir sürprizle Lille'e yenildi.

Üç gün, iki günden daha iyi

Alavés maçı hakkında toparlanmanın önemine vurgu yapan Mourinho, "Maçlar arasında iki gün kısa bir süre, üç gün ise iyi. Son maçta forma giyen oyuncuları toparlamakta hiçbir sorun yaşamayacağız" dedi.

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Real Madrid teknik direktörü, Alavés'in çalıştırıcısının işini de övdü: "Quique'nin Alavés'te yaptığı işi çok beğeniyorum. Geçen yıl önemli bir iş çıkardı, bu yıl da öyle, çok net bir kimlikle. Bizi yine zor bir maç bekliyor. Hedefimiz kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde zaten 15 puana ulaştık. Oynamalı ve üç puanı almaya çalışmalıyız."

Huijsen daha olgun hale geldi

Mourinho, savunma oyuncusu Dean Huijsen hakkında uzun uzun konuştu ve oyuncunun savunmadaki gelişiminin takımın hücum performansına da yansıdığını vurguladı.

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Mourinho şöyle konuştu: "İyi savunma yapmak, takımın hücumda daha iyi olmasına yardımcı olmak demektir. Arkada kendinizi güvende hissettiğinizde öne daha fazla baskı yaparsınız ve savunmacılarınız ikili mücadeleleri kazanır... Bu bir savunma işi ama hücum işine de etkileri oluyor."

Şöyle ekledi: "Roma'da bir çocuktu ve hâlâ kat etmesi gereken bir yol var, ama İngiltere ve oranın zorluğu birçok konuda gelişmesine yardımcı oldu. Çok sevdiğim bir çocuğu dışarıdan takip eden biri olarak gördüğüm şu ki geçen sezon onun için iyi geçmedi. Ama beni tanıyor ve gelişimini hızlandırmama yardımcı oldu."

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Mourinho devam etti: "Yaş olarak bir çocuk ama çok daha olgun. Rüdiger onun için önemli bir takım arkadaşı, geçen sezon da öyleydi, bu sezon da öyle, Konaté de aynı şekilde. Çok gelişiyor, Dünya Kupası'na gidememenin yarattığı hayal kırıklığıyla da iyi başa çıktı ve durumu olumlu bir şekilde yorumladı."

Mourinho sözlerini gülerek tamamladı: "Ama ona çok fazla övgü yağdırmayalım, çünkü bu daha sonra ona zarar verir. Ben onun teknik direktörüyüm ve ona gereğinden fazla iyi davranmamaya çalışıyorum."

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Mourinho, Bellingham ile Zidane'ı kıyaslamayı reddetti

Jude Bellingham ile Zinedine Zidane arasında kıyaslama yapmayı reddeden Mourinho, "Farklı kuşaklardan oyuncuları kıyaslamayı sevmem. Zidane kendi kuşağının en iyi oyuncularından biriydi, Bellingham da şimdiden kendi kuşağının en iyi oyuncularından biri oldu" dedi.

Vinicius, Diomande ile rekabet içinde değil

Vinicius Junior'ın durumu ve kadrodaki yeri hakkında sık sık yapılan yorumlarla ilgili olarak Mourinho, "Bazı soruları yanıtlamakta zorlanıyorum. İdeal kadroyu arıyorsak, benim için böyle bir şey yok" dedi.

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Mourinho şöyle açıkladı: "Geçen hafta Vinicius'un gitmesi gerekiyordu, ardından Diomande ile birlikte oynayamayacağı söylendi, şimdi artık gitmesi gerekmiyor, şimdi ikisinin birlikte oynaması gerekiyor, şimdi fazlalık olan Arda, sonra da Arda'yı sevenler onun oynaması gerektiğini söylüyor... İşler böyle yürümüyor."

Şöyle ekledi: "Vinicius gelişti ve bu doğal bir şey. En zor şey, nasıl oynadığınızdan bağımsız olarak takımın sizi sevmesidir. Vini, sizin ve taraftarların saldırılarına maruz kaldığı dönemde de bu temelin üzerinde durdu. Onun yapısını takım arkadaşları oluşturdu, o da takım arkadaşlarını ve Real Madrid'i çok seviyor. Yardım etmek istiyor ve zaten yardım edebileceği seviyeye ulaştı. Şimdi oynayıp oynamaması ise başka bir konu."

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Vinicius ile Diomande'nin doğrudan rekabet içinde olmadığının altını çizen Mourinho, şunları söyledi: "Rakip değiller, hepimiz aynı taraftayız ve aynı hedefe sahibiz. Bu duruma gelmek bize çok emeğe mal oldu. Gol atarlarsa bu Real Madrid'in golüdür, soyunma odasında kimin attığı kimsenin umurunda değil."

Ortak hedef her türlü anlaşmazlığın üstesinden gelecek

Real Madrid soyunma odasının durumuna ilişkin Mourinho, "Her zaman bazı memnuniyetsiz yüzler görürsünüz ama şu ana kadar soyunma odasıyla hiçbir sorun yaşamadım. Beş aydır birlikteyiz ve hiçbir sorunla karşılaşmadım" dedi.

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Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorun çıkabilir, ama çıkarsa soyunma odası onu kendi içinde çözer. Bana kadar ulaşacağını bile sanmıyorum. Bütün oyuncuların ortak bir hedefi olduğunu görüyorum. Ortak hedef, her türlü memnuniyetsiz yüzün üstesinden gelecektir."