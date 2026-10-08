José Mourinho, Corriere dello Sport'a uzun bir röportaj verdi. Portekizli teknik adam, çalıştırdığı ve bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı için yeniden döneceği şehir olan Roma'nın gazetesine yaptığı açıklamalarda Manchester City dosyasına da değindi ve kendisi için önemli bir konu olan hakemler meselesine geri döndü. İşte söyledikleri.









“Manchester City mi? Buna biraz gülmeyi tercih ediyorum. Bence bir sonuca varacağız ama ben altmışlı yaşlarımda olduğum için nihai karar çıktığında hâlâ burada olma şansına sahip olmam gerekecek. Şimdi bir karar gelecek, sonra bir itiraz... Ben seksen yaşında olacağım”.

“Hakemler? Sorunun ben olduğumu düşünmüyorum. Sorunun, belirli bir kulübe geldiğim döneme bağlı talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Burada, Real Madrid'de, Negreira davasının önemli yıllarını yaşadım. Kimse bunu bilmiyordu ama biz bunu yaşadık ve sonuçlarına katlandık. Şimdi biliniyor. Sonra Türkiye'de büyük skandal yaşandı. Sık sık bu tür durumları yaşamak bana denk geldi”.