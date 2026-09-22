Jose Mourinho, Real Madrid ile teknik direktörlük kariyerinde olağanüstü bir meydan okumayla karşı karşıya. Zira takım, başkent derbisinde Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olduktan sonra İspanya La Liga'nın ilk 7 haftasında yalnızca 15 puan toplayabildi.

Bu yenilgi, Real Madrid'in, bu sezonki ilk milli ara öncesinde şimdiye kadar oynadığı maçlarda tam puanı elde ederek zirvede yer alan Barcelona'nın 6 puan gerisine düşmesine yol açtı.

Tarihsel veriler, Mourinho'nun daha önceki teknik direktörlük deneyimlerinin hiçbirinde, müsabakanın ilk 7 maçında 16 puandan az topladığı durumlarda lig şampiyonluğuna ulaşamadığını gösteriyor.

Portekizli teknik adam, önceki dönemlerinde Porto'daki iki başlangıcında 17 ve 19 puan toplarken, Chelsea ile 17 ve 21 puan biriktirmiş, ardından İngiliz kulübündeki ikinci sezonunda 19 puana ulaşmıştı.

Ayrıca Mourinho, Inter'deki iki başlangıcında 17 ve 16 puan kaydederken, 2011-2012 sezonunda Real Madrid ile geçirdiği sezonda 16 puan toplamıştı.

Bu rakamlar, Real Madrid'in yalnızca 15 puan topladığı mevcut başlangıcın, Portekizli teknik adamın önceki deneyimlerinde aşamadığı ve sezon sonunda lig şampiyonluğuna ulaşamadığı bir senaryoyu temsil ettiğini ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, Real Madrid'in kendi tarihi daha iyimser işaretler sunuyor. Zira kulüp, bu yüzyılın başından bu yana 9 İspanya La Liga şampiyonluğu kazanmayı başardı ve bu sezonların yalnızca 4'ünde ilk 7 haftadan sonra 15 puan barajını aşabildi.

Buna dayanarak, Real Madrid'in mevcut puan hasılatı, kulüp için lig şampiyonluğu yarışında tarihsel bir ilk teşkil etmiyor; ancak şimdiye kadar hiç puan kaybetmeyen Barcelona ile arasındaki farkın açılması nedeniyle takımı daha karmaşık bir durumla karşı karşıya bırakıyor.

Katalan takımının mükemmel başlangıcına karşılık Real Madrid'in ilk haftalarda elde ettiği istikrarsız sonuçlar göz önüne alındığında, Real Madrid'in şansının azalması ve Barcelona'nın şampiyonluk yarışındaki şansının artmasıyla birlikte Mourinho'nun görevi daha da zorlaşıyor.

Milli aranın Mourinho'ya, takım içinde ortaya çıkan sorunları çözmek, kağıtlarını yeniden dizmek ve İspanya La Liga müsabakalarının dönüşünden önce performansı iyileştirmesine ve dengeyi yeniden sağlamasına yardımcı olacak çözümler aramak için yaklaşık 3 hafta kazandırması bekleniyor.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Villarreal ile yapacağı karşılaşmayla yoluna devam edecek. Bu maç, takım için galibiyet yoluna geri dönmek, Barcelona ile arasındaki farkı kapatmak ve El Clasico randevusuna yaklaşmadan önce özgüvenini pekiştirmek adına önemli bir fırsat niteliği taşıyor.