Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'nde bugün pazar günü Santiago Bernabeu'da oynanacak Malaga maçı için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Jose Mourinho rotasyona başvurdu ve geçtiğimiz çarşamba günü Real Sociedad karşısında sahaya çıkan ilk 11'de beş değişiklik yaptı.

Değişikliklerin en dikkat çekeni, Cucurella'nın Real Madrid'le birlikte ilk kez ilk 11'de yer almasıydı. Ayrıca Rüdiger ve Arnold savunma hattında görev aldı; Konate ve Dumfries dinlenirken, Bernardo Silva da dinlendirilerek yerine Camavinga geçti.

Hücum hattında ise Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe ve Bellingham'dan oluşan güçlü üçlüye güçlü bir katkı sağlıyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Real Madrid'in ilk 11'i şu şekilde oldu:

Courtois, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius ve Mbappe.









Teknik direktör Juan Funes'in açıkladığı Malaga'nın ilk 11'i ise şu şekilde oldu:

Alfonso Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Larrubia, Dotor, Merino, Rafa Rodriguez, Joaquin Munoz ve Chupi.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz



