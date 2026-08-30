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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Mourinho rotasyona başvuruyor: Real Madrid'in Malaga karşısındaki ilk 11'inde geniş çaplı değişiklikler

Real Madrid - Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Real Madrid'e La Liga'da yeni bir görev

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'nde bugün pazar günü Santiago Bernabeu'da oynanacak Malaga maçı için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Jose Mourinho rotasyona başvurdu ve geçtiğimiz çarşamba günü Real Sociedad karşısında sahaya çıkan ilk 11'de beş değişiklik yaptı.

 Değişikliklerin en dikkat çekeni, Cucurella'nın Real Madrid'le birlikte ilk kez ilk 11'de yer almasıydı. Ayrıca Rüdiger ve Arnold savunma hattında görev aldı; Konate ve Dumfries dinlenirken, Bernardo Silva da dinlendirilerek yerine Camavinga geçti.

Hücum hattında ise Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe ve Bellingham'dan oluşan güçlü üçlüye güçlü bir katkı sağlıyor.

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Real Madrid'in ilk 11'i şu şekilde oldu:

Courtois, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius ve Mbappe.



Teknik direktör Juan Funes'in açıkladığı Malaga'nın ilk 11'i ise şu şekilde oldu:

Alfonso Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Larrubia, Dotor, Merino, Rafa Rodriguez, Joaquin Munoz ve Chupi.

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