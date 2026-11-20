Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Manchester United'ın genç yeteneği JJ Gabriel'in transferi hakkında yorum yapmayı reddetti.

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Jay Gabriel, Real Madrid'e transferinin tamamlanması için FIFA'nın onayını beklerken Madrid'deki antrenman programını sürdürüyor.

Real Madrid, yarın cumartesi günü La Liga'nın 13. haftasında Santiago Bernabeu'da Celta Vigo ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Mourinho'nun maç öncesi basın toplantısındaki açıklamalarını yayımlayan Sport gazetesine göre, Portekizli teknik adama Jay Gabriel transferi soruldu.

Portekizli teknik adam, 16 yaşındaki İngiliz oyuncuyla iletişim kurmadığını itiraf etti.

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Mourinho, "Söyleyeceğim bir şey yok. Benimle çalışmayan oyuncular hakkında herhangi bir bilgim de onlarla bir ilişkim de yok" dedi.

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Endrick'in olası ayrılığına dair söylentiler üzerine Real Madrid'in teknik direktörü, Brezilyalı oyuncunun gitmesine izin vermekten yana olmadığını açıkladı.

Deneyimli teknik adam, Endrick'in teknik ekip için vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu düşünüyor ve bunu açıkça vurgulamaya özen gösterdi.

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Real Madrid, Endrick'ten daha önemli

Mourinho şunları söyledi: "Burada çok iyi durumda. Real Madrid, Endrick'ten daha önemli. Onu çok seviyorum ve Real Madrid'in teknik direktörünün ona ihtiyacı var. Benden sorumlu olanlar farklı kararlar alırsa buna saygı duymamız gerekir ama Endrick benim için önemli bir oyuncu."

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Güler'in sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak ise şu yorumu yaptı: "O olağanüstü bir yetenek ve daha önce yapmadığı şeyleri yapıyor. Sözleşmesinin uzatılmasını tamamen doğal görüyorum çünkü Arda, Real Madrid'de kalmak istiyor. Dünyanın en iyi oyuncularından biri, dünyanın en iyi kulüplerinden biriyle bir araya geldi."

Mourinho, 2026 kadrosu ona daha cazip görünse de mevcut kadrosu ile ilk döneminde çalıştırdığı takım arasındaki farkları kıyaslamak istemiyor.

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Portekizli teknik adam, "2010'daki grup, kazanmak için fedakârlık yapan bir takımdı. Onların kişisel durumları ve o dönemdeki karakterim nedeniyle son sezonumuzda aramızdaki ilişki değişmeye başladı. İşin tamamlandığını ve kulüp için benimkinden farklı bir karaktere sahip bir teknik direktörle yeni bir döneme başlamanın daha iyi olacağını hissediyordum. Benim yerime Ancelotti'den daha iyi birini seçemezlerdi" dedi.

Mourinho ayrıca kendini de övdü ve Real Madrid'den ayrıldığında enerjisinin tükenmiş olmadığını ima ederek "İngiltere'ye döndüm ve Premier Lig'i kazandım" ifadesini kullandı.

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Son olarak Mourinho, basın toplantısını bitirmeden önce Portekiz futbolu etrafında dönen tartışmalara girmekten kaçındı.

Cristiano Ronaldo'nun milli takımı pek de ideal olmayan bir şekilde, veda törenine bile katılmadan bırakmasının ardından Portekiz futbolunun son derece hassas bir dönemden geçtiği bu süreçte Mourinho görüş bildirmek istemedi ve yalnızca dileğini dile getirmekle yetindi: "Bir Portekizli olarak milli takımımın kazanmasını istiyorum. Geri kalan konulara ise hiç karışmıyorum."