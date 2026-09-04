Real Madrid, La Liga'da mükemmel başlangıcını sürdürmek için yeni bir sınava çıkıyor. Bugün cuma akşamı dördüncü haftada Real Betis'e konuk olacak olan Jose Mourinho'nun ekibi, üst üste dördüncü galibiyetini almak ve Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürmek istiyor.

Bu karşılaşma, takımın Şampiyonlar Ligi serüveninin başlamasına birkaç gün kala geliyor.

Mourinho, Real Madrid'in ilk 11'ini açıkladı ve bu kadroda Kylian Mbappe önderliğinde, yanında Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Arda Güler'in yer aldığı güçlü hücum hattı sahaya sürülürken, orta sahayı Valverde ve Camavinga yönetiyor.

Bernardo Silva'nın ilk 11'de yer almaması ise sürpriz oldu, zira kendisi salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta cezalı.

Bu durum, Mourinho'nun Camavinga'ya olan güvenini pekiştiriyor. Ayrıca Arda Güler, Dumfries ve Konate üçlüsü ilk 11'e döndü.

İlk 11'ler şu şekilde:

Real Madrid

Kaleci: Courtois.

Savunma: Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella

Orta saha: Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius.

Forvet: Kylian Mbappe.

Real Betis

Kaleci: Alvaro Valles.

Savunma: Bellerin, Diego Llorente, Natan, Fran Garcia

Orta saha: Bernal, Roca, Antony, Fornals, Isco, Riquelme.

Forvet: Cucho Hernandez.