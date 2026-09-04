24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1082254575.jpgSOPA Images

Çeviri:

Mourinho, Real Madridli yıldızı Betis maçının kadrosundan sürpriz bir şekilde çıkardı

Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
İspanya

Karşılaşma şu süre sonra başlayacak:

Real Madrid, La Liga'da mükemmel başlangıcını sürdürmek için yeni bir sınava çıkıyor. Bugün cuma akşamı dördüncü haftada Real Betis'e konuk olacak olan Jose Mourinho'nun ekibi, üst üste dördüncü galibiyetini almak ve Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürmek istiyor.

Bu karşılaşma, takımın Şampiyonlar Ligi serüveninin başlamasına birkaç gün kala geliyor.

Mourinho, Real Madrid'in ilk 11'ini açıkladı ve bu kadroda Kylian Mbappe önderliğinde, yanında Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Arda Güler'in yer aldığı güçlü hücum hattı sahaya sürülürken, orta sahayı Valverde ve Camavinga yönetiyor.

Bernardo Silva'nın ilk 11'de yer almaması ise sürpriz oldu, zira kendisi salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta cezalı.

Bu durum, Mourinho'nun Camavinga'ya olan güvenini pekiştiriyor. Ayrıca Arda Güler, Dumfries ve Konate üçlüsü ilk 11'e döndü.

Şampiyonlar Ligi
Lille crest
Lille
LIL
Real Betis crest
Real Betis
BET
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT

İlk 11'ler şu şekilde:

Real Madrid

Kaleci: Courtois.

Savunma: Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella

Orta saha: Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius.

Forvet: Kylian Mbappe.

Real Betis

Kaleci: Alvaro Valles.

Savunma: Bellerin, Diego Llorente, Natan, Fran Garcia

Orta saha: Bernal, Roca, Antony, Fornals, Isco, Riquelme.

Forvet: Cucho Hernandez.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin