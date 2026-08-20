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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

Çeviri:

Mourinho, Real Madrid soyunma odasını rahatlatmak için Yamal'ı kullandı: Real'in oyuncuları hakkında ne söyledi?

J. Mourinho
L. Yamal
Real Madrid
Barcelona
La Liga
Portekiz
İspanya

Real Madrid oyuncuları arasında ona yer yok

İspanya'da tartışmayı erkenden alevlendiren beklenmedik açıklamalarda bulunan ve kupaları geri kazanma göreviyle Real Madrid'in başına dönen Portekizli José Mourinho, Barcelona'ya açık bir övgü ile genç yıldızları Lamine Yamal'ı kadrosuna katma fikrine kesin bir ret içeren ikili bir mesaj verdi.

Bu sözler, Portekizli teknik adamın İspanyol "El Chiringuito" programına verdiği özel bir röportaj sırasında, İspanya futbol müsabakalarının resmi başlangıcıyla eş zamanlı olarak geldi. Şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Barcelona yeni sezona büyük bir özgüvenle girerken, Real Madrid köklü değişikliklerle ve Mourinho'nun yedek kulübesine dönmesiyle yeni bir aşamaya adım atıyor.

Başlangıçta sakin bir görünüm sergilemesine rağmen, Mourinho kısa sürede alışılagelmiş açık sözlü ve dolaysız üslubuna döndü ve daha önce Porto'da çalıştırdığı Hansi Flick ile spor direktörü Deco önderliğindeki Barcelona'nın spor projesini övmekten çekinmedi.

Mourinho belirgin bir hayranlık tonuyla şunları söyledi: "Bu hoşuma gitti, Hansi Flick ile Deco arasında yapılan mükemmel bir çalışma ve tabii ki oyuncular, bu çok hoşuma gitti."

Barcelona'nın genç yıldızı, Avrupa ve dünya şampiyonu Lamine Yamal'ı kadrosuna katma olasılığı sorulduğunda ise verdiği yanıt kesin ve şaşırtıcı oldu; mevcut kadrosuna olan mutlak bağlılığını teyit etti.

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Şöyle ekledi: "Onu istemiyorum, kuşkusuz muazzam bir potansiyele sahip genç bir oyuncu; on dokuz yaşında Avrupa ve dünya şampiyonu olmak alışılmış bir şey değil, ama bizim üst düzey bir takımımız var, şu an için başka hiçbir oyuncuya yer açmam. Şu an onlar benim takımımın oyuncuları ve en iyileri onlar."

Bu açıklamalarla Mourinho, ilk haftalarından itibaren kızışacağa benzeyen bir sezonun başında, Real Madrid soyunma odasına güçlü bir güven mesajı, aynı zamanda geleneksel rakibine de bir saygı mesajı göndermiş oldu.

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