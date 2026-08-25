Jose Mourinho, Real Madrid'in La Liga'daki olumlu başlangıcını değerlendirmek istiyor ve önümüzdeki dönemde oyuncularından puan toplamaya devam etmelerini beklerken, Portekizli teknik adam bir yandan da kondisyon seviyelerini yükseltmek ve takımın oyuncuları arasında uyumu sağlamak için çalışıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre Mourinho, Real Madrid oyuncuları arasındaki fiziksel hazırlık farklılığından kaynaklanan erken bir zorlukla karşı karşıya; zira bazı oyuncular hazırlık dönemine, takım arkadaşlarına kıyasla çok daha fazla sayıda antrenman seansıyla başladı.

Bu fark; Huijsen, Valverde, Güler ve Dumfries gibi oyuncular ile Mbappe, Bellingham, Konate ve Cucurella gibi diğer oyuncular arasında kendini gösteriyor.

Bu zorluklara rağmen Mourinho, takımının Espanyol karşısında hücumda sergilediği oyundan, özellikle 2-1'lik galibiyette, memnun kaldığını dile getirdi. Portekizli teknik adam, rakibinin haftalar süren toplu bir hazırlık dönemi geçirmesine ve oyuncularından hiçbirinin Dünya Kupası'na katılmamış olmasına rağmen daha hazır durumda olmasına karşın, Real Madrid'in kendi oyun anlayışını maça kademeli olarak dayatmayı başardığını değerlendirdi.

Portekizli teknik adamın, taktik fikirlerinin temel unsurlarından biri olan hücum ve savunma geçişlerini kusursuz hale getirmek için hâlâ çalışması gerekiyor; ancak tam bir uyuma ulaşmanın daha fazla zaman ve çalışma gerektireceğinin de farkında.

Buna karşılık Mourinho, soyunma odasında rekabete, hırsa ve kazanma isteğine dayanan yeni bir kültür yerleştirmeye başladı; başta Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Kral Kupası olmak üzere büyük kupaların kazanılamadığı iki sezonun ardından oyuncularından bir grubunun kupa hasretinden faydalanıyor.

Başlangıç teknik açıdan ideal olmasa da rakamlar takımın karakterinin gücünü yansıtıyor; zira Real Madrid, Espanyol karşısında kazanılan ikili mücadele sayısında 63'e 51, hızlı top kapmalarda 22'ye 17 ve top kazanmada da 60'a 55 üstünlük sağladı.

Mourinho ayrıca günlük taleplere, disipline ve tüm oyuncular arasındaki dayanışmaya dayanan bir sistem oturtmaya çalışıyor; bu da galibiyetin ardından Courtois'nın açıklamalarına yansıdı. Kaleci, takımın disiplinini övdü ve Real Madrid oyuncularının tek bir yönde çalışmaya başladığını vurguladı.

Belçikalı file bekçisi, Mourinho'nun takım içinde yerleştirmeye çalıştığı bağlılık durumuna atıfta bulunarak, "Herkes tek bir yönde çalışıyor" dedi.

Önümüzdeki dönemde puan toplamak Real Madrid için daha da önem kazanıyor; zira takım, milli ara öncesinde 4'ü deplasmanda olmak üzere 7 maç oynayacak: önce Espanyol, ardından Real Betis, Elche ve Atletico Madrid.

Fiziksel hazırlığın giderek düzelmesi ve oyuncular arasındaki uyumun artmasıyla birlikte Mourinho, zorlu başlangıcın daha güçlü bir sezonun temeline dönüşmesini umuyor; özellikle de milli aranın ardından Eder Militao'nun dönüşünün beklenmesi, Portekizli teknik adama kadrosunda ekstra bir seçenek sunuyor.