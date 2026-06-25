Mourinho: Real Madrid oyuncularının Dünya Kupası’nda yenilmesini umuyorum

Portekizli teknik direktör José Mourinho, Real Madrid oyuncularının yeni sezon hazırlıklarına katılabilmeleri için mümkün olan en kısa sürede geri dönmelerini istediğini belirtti; bunun, oyuncuların Dünya Kupası'ndan elenmeleri anlamına gelse bile.

"Sport" gazetesi, Mourinho'nun eski futbolcu Adibayo Akinfenwa ile "Beast Mode On" adlı podcast'te yaptığı röportajdaki açıklamalarını yayınladı.

Mourinho şakayla karışık bir şekilde, “Real Madrid oyuncularının Dünya Kupası’nda yenilip tatile çıkmalarını umuyorum, çünkü yeni sezon hazırlıklarına katılmaları için onları geri kazanmak istiyorum” dedi.

Bu alaycı yanıt, Real Madrid’i futbolun zirvesine geri döndürmek amacıyla Valdibebas’ta çalışmaya ve gelecek sezona hazırlanmaya odaklanan Portekizli teknik direktörün zihniyetini yansıtıyor.

Söyleşi sırasında Mourinho, kişiliğine de değindi ve bugün Real Madrid’e geri dönen teknik direktörün, takımı ilk kez çalıştıran kişiden çok farklı olduğunu vurguladı.

"Gençken çok daha fevriydim. Ne söyleyeceğimi ya da sözlerimin sonuçlarını düşünmezdim. Tecrübeyle birlikte, doğallığını kaybetmeden duygularını farklı bir şekilde kontrol etmeyi öğreniyorsun. Kimliğimi kaybedemem" dedi.

José Mourinho ayrıca gelecekte bir milli takımı çalıştırma isteğini de dile getirdi.

"Benim doğal ortamım kulüp futboludur. Her gün antrenman yapmayı, haftada 3 kez maçlara çıkmayı, oyuncularla birlikte yaşamayı, onlarla çalışmayı, tartışmayı, onları kucaklamayı ve hatta bazen onlara tekme atmayı seviyorum" dedi.

"Ancak Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası’ndaki o coşkulu atmosferi gördüğümde, bunun da yaşamak istediğim bir deneyim olduğunu hissediyorum" diye ekledi.