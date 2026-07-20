Mourinho, Real Madrid’in yıldızının yeteneğini ortaya çıkarmak için özel bir plan hazırlıyor

Portekizli José Mourinho, Türk oyuncu Arda Güler ve onun 2026-2027 sezonunda Real Madrid’deki rolüyle ilgili özel bir plan hazırladı; zira genç orta saha oyuncusu, yıllardır Mourinho’nun beğenisini kazanıyor.

Güler, 2026 Dünya Kupası'ndaki görevini tamamladıktan sonra yeni sezona hazırlık amacıyla Real Madrid antrenmanlarına geri döndü ve Mourinho yönetimindeki takımın hazırlık kampına katılan ilk milli futbolcu oldu.

Türk oyuncu, Türkiye’nin turnuvanın ilk turunda elenmesinin ardından bir süre dinlendikten sonra Pazartesi günü Valdebebas Spor Kompleksi’nde antrenmanlarına yeniden başladı.

İspanyol AS gazetesi, Mourinho’nun uzun süredir Güler’in yeteneklerinden etkilendiğini ve hatta Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde onu kiralık olarak kadroya katmaya çalıştığını doğruladı.

Portekizli teknik direktör, 21 yaşındaki oyuncunun daha da gelişme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor ve Santiago Bernabéu'da tüm yeteneklerini tam olarak ortaya koyabilmesi için onunla yakından çalışmayı planlıyor.

Ancak Güler’in ilk 11’de yerini sağlamlaştırması kolay olmayacak, özellikle de Real Madrid’in Portekizli Bernardo Silva’yı kadrosuna kattıktan sonra. İki oyuncunun, Mourinho’nun tercih ettiği 4-2-3-1 dizilişinde oyun kurucu ve sağ kanat pozisyonları için rekabet etmesi bekleniyor.

Güler, Real Madrid formasıyla oyun kurma konusunda olağanüstü bir sezon geçirdi; çeşitli turnuvalarda 14 gol pası verdi ve bunların sekizi Kylian Mbappé’ye aitti; bu da geçen sezon ikili arasındaki uyumun ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesiydi.

Gazeteye göre Mourinho, Güler’i yeni sezon kadrosundaki önemli projelerden biri olarak görüyor ve onun yeteneğini takım içinde daha büyük bir etkiye dönüştürmesini umuyor.

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