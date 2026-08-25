Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, Brezilyalı Endrick'in geleceğine ilişkin tutumunu netleştirerek, genç santrfora sahip çıktığını ve kulübün oyuncuyla ilgili aldığı sorgulamalara rağmen onun satış ya da kiralık yoluyla takımdan ayrılması fikrini reddettiğini vurguladı.

Mourinho, Endrick'in mevcut dönemde takımdan uzak kalmasının hafif bir tendon iltihabından kaynaklandığını açıklayarak, bu kararın ciddi bir sorun bulunmasından değil, sakatlığın ağırlaşmasını önlemek amacıyla ihtiyaten alındığını belirtti.

Real Madrid'in teknik direktörü şunları söyledi: "Basit bir tendon iltihabı durumu, sadece daha büyük bir sorunu önlemek için alınan koruyucu önlemler. Onu çok beğeniyorum ve hakkında birçok sorgulama aldım, ancak onu satmak ya da kiralamak istemiyorum. Çok yetenekli."

Mourinho'nun bu tutumu, özellikle sezon başındaki sınırlı süreleriyle Endrick'in geleceğini çevreleyen spekülasyonlara son noktayı koyuyor; Portekizli teknik direktör, Brezilyalı santrforun önümüzdeki dönemdeki hücum seçeneklerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu düşünüyor.

Mourinho ayrıca Endrick, Carlos Espí ve Mbappé'yi hücum hattında bir arada oynatma ihtimalinden söz ederek, seçimlerini rakibin ve maçın niteliğinin belirleyeceğini vurguladı ve oyuncuların farklı özelliklerinin kendisine birden fazla taktiksel çözüm sunduğunu ifade etti.

Real Madrid, La Liga'da yarın Real Sociedad ile karşılaşmaya hazırlanıyor; öyle ki yoğun bir fikstür, takımı kısa bir süre içinde çok sayıda maç oynamaya zorluyor.

Mourinho, maç yoğunluğunun adaletsiz bir durum olmadığını, özellikle çok sayıda oyuncusu Dünya Kupası'na katılan takımlar için sezon başlangıcının bir hafta ertelenmesinin olumlu bir karar olduğunu düşünüyor ve profesyonel takımların haftada 3 maç içeren bir fikstürle başa çıkmakla yükümlü olduğunu belirtiyor.

Portekizli teknik direktör, oyuncuların hazır olmasının kararlarındaki belirleyici etken olduğunu vurgulayarak, verilerin ya da bir oyuncunun fiziksel durumunun onun oynayamayacağını ortaya koyması halinde başka bir oyuncunun şans elde edeceğini söyledi.

Mourinho, Fede Valverde'nin rolüne de değinerek, oyuncunun birden fazla mevkide görev alabileceğini, ancak doğal mevkisinin orta saha olduğunu, her maçın ihtiyaçlarına göre başka mevkilerde de değerlendirilebileceğini vurguladı.