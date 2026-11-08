Mourinho, Real Madrid'in yıldızını kurtarmak için Ancelotti'den yardım istiyor

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Brezilyalı forvet hakkında konuşarak Endrick konusunu yeniden gündeme getirdi.

Sport gazetesi, Mourinho'nun Endrick ile ilgili olarak Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye net bir mesaj gönderdiğini aktardı.

Portekizli teknik adam, oyuncusunun önümüzdeki uluslararası ara döneminde süre almasını istiyor ve bunun Santiago Bernabeu Stadı dışında gerçekleşmesine de itiraz etmeyecek.

Mourinho, "Benim görüşüm net, Endrick'in oynamasını istiyorum. Ancelotti onu önümüzdeki uluslararası ara döneminde sahaya sürerse mutlu olurum." dedi.

Endrick'in Real Madrid'de oynadığı sınırlı rol göz önüne alındığında, bu açıklamalar dikkat çekiyor. Teknik direktörün, Madrid'de şimdiye kadar elde edemediği oynama fırsatını Ancelotti'nin genç oyuncusuna vermeye hazır olduğu anlaşılıyor.

Rakamlar, Brezilyalı oyuncunun durumunu tüm netliğiyle ortaya koyuyor. Endrick, bu sezon resmi olarak 141 dakika süre aldı; bu süre La Liga (85 dakika) ve UEFA Şampiyonlar Ligi (56 dakika) arasında dağıldı.

Oyuncu 7 maçta forma giydi, bu maçlarda bir gol atıp bir asist yaptı, ancak yalnızca bir maça ilk 11'de başladı. Fransa'daki deneyiminde öz güvenini ve öne çıkan rolünü yeniden kazandıktan sonra Real Madrid'e dönen bir oyuncu için bu sınırlı bir süre.

Endrick, geçen sezonun ikinci yarısını Olympique Lyon'da iyi bir şekilde tamamlamıştı. Brezilyalı oyuncu, kiralık dönemini öz güvenini yeniden kazanmak için değerlendirdi ve 21 maçta 8 gol atıp 8 asist yaptı; bu rakamlar, Real Madrid'e dönüşüne dair beklentileri güçlendirdi.

Brezilyalı oyuncunun, Mourinho'nun planlarında bir yer talep etmeye yetecek donanımla birlikte Madrid ekibine döneceği görülüyordu, ancak rekabet onun şansını zorlaştırdı.

Carlos Espi'nin gelişi ve Yan Diomande'nin transferi, Endrick'in daha büyük bir rol elde etme şansını ayrıca azalttı.

Portekizli teknik adamın hücum hattında farklı seçenekleri var; Endrick ise oyuncular arasındaki rotasyonda kalıcı bir yer bulamadı. Bu durum, Fransa'daki deneyiminde sergilediği seviteyle çelişiyor.

Aslında oyuncunun Santiago Bernabeu Stadı'ndaki geleceği, yaz transfer döneminin son aşamasında zaten şüpheliydi.

Roma, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı, ancak Mourinho ayrılığı durdurmak için devreye girdi ve onu takımın kadrosunda tutmaya karar verdi.

Teknik direktör, oyuncunun potansiyelini açıkça savundu ve onu transfer etmek isteyen kulüplerin imzasını almak için rekabet etmeleri gerekeceğini vurguladı.

Buna rağmen, oynama süresinin yokluğu, oyuncunun geleceğine ilişkin tartışmayı yeniden açtı. Medya, durumu önümüzdeki haftalarda değişmezse Endrick'in ocak ayında kiralık olarak ayrılma ihtimalini göz ardı etmiyor.

Roma, Endrick'in durumunu hâlâ yakından takip ediyor; ayrıca başka kulüpler de onun geleceğiyle ilişkilendirildi.