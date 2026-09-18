Yaklaşık beş ay süren bir aradan sonra, Portekizli José Mourinho, Valdebebas'ın duvarları arasında uzun süredir beklediği sevindirici haberi aldı: Brezilyalı savunmanın kayası Éder Militao, resmi olarak sahalara dönüşünü yakınlaştıran kritik bir adımla topla antrenmanlara geri döndü.

Brezilyalı stoper, kendisini uzun süre sahalardan uzak tutan sol diz arka bacak kaslarındaki ciddi sakatlığından iyileşme yolundaki zorlu sürecinde dev bir adım attı.

Kraliyet kulübünün açıkladığına göre, Militao son haftalarda çim üzerinde yalnızca koşu ve bireysel fiziksel antrenmanlarla yetindikten sonra artık topla rehabilitasyon programına başladı.

Valdebebas'ta kritik gelişme

Real Madrid'in, Real Madrid Spor Şehri'ndeki antrenmanlarında Militao, özel bir bireysel iyileşme planı kapsamında topla çalışmaya döndü.

Kulüp açıklamasında, Brezilyalının Ferland Mendy ve Rodrygo ile birlikte ayrı olarak antrenman yaptığını, grubun geri kalanının ise önümüzdeki pazar günü Wanda Metropolitano Stadı'nda Atlético Madrid'e karşı oynanacak beklenen derbi zirvesine tam olarak hazırlanmaya başladığını belirtti.

Topun rehabilitasyon programına dahil edilmesi, tıbbi olarak yeşil ışığın yakılmasından önceki en önemli aşama olarak kabul ediliyor; nitekim oyuncunun tam olarak takım antrenmanlarına dönmeden önce dayanıklılık ve ikili mücadele aşamalarını tamamlaması gerekecek.

Mourinho'nun beklediği bir dönüş

Militao'nun iyileşmesi, takımın savunma hattını vuran bir dizi fiziksel sorun nedeniyle yoğun sezonun başlangıcını La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi arasında en önemli savunma direklerinden biri olmadan geçirmek zorunda kalan Mourinho için bir can simidi niteliğinde.

Büyük ilerlemeye rağmen, İspanyol "Sport" gazetesi, Militao'nun pazar günü kesinlikle derbi hesaplarının dışında kalacağını doğruladı; zira Real Madrid herhangi bir sakatlık nüksünü önlemek için son derece temkinli bir yaklaşım izliyor ve oyuncunun dönüşünde acele etmek istemiyor.

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Tahminler, önceliğin artık Brezilyalı savunmacıyı önümüzdeki milli ara sonrası dönüş için tamamen hazır hale getirmek olduğunu; böylece maçların ve gelecek zorlu karşılaşmaların baskısıyla başa çıkabilecek fiziksel ve teknik olarak hazır olacağını ve Mourinho'ya şiddetle ihtiyaç duyduğu ek savunma seçenekleri sunacağını gösteriyor.