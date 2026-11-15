José Mourinho'nun kış transfer döneminde Real Madrid kadrosunda değişiklik yapmak istemediği görülüyor. Sezon başından bu yana planlarında yer almayan iki oyuncu bulunmasına rağmen bu durum geçerli. Öte yandan bazı dosyalar hâlâ açık; bunların başında ise yeterli süre bulamayan Endrick Felipe'nin geleceği geliyor.

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Kraliyet ekibi, ikinci uluslararası ara dönemin ardından yoluna devam etmeye hazırlanıyor; 21 Kasım'da Celta Vigo ile karşılaşacak ve Noel tatiline kadar 8 maç daha oynayacak. Bunun hemen ardından ocak ayında kış transfer dönemi açılıyor; bu dönem Real Madrid'in genellikle hareket etmeyi tercih etmediği bir zaman dilimi.

Ancak "OK Diario" gazetesi muhabiri Ivan Martin, iki olası istisnayı ortaya koyarak, kulübün ve Mourinho'nun sezon boyunca takımın yapısını değiştirmek istemediğini, bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen Raul Asencio ve Ferland Mendy'nin ayrılmasına izin verme olasılığı dışında, açıkladı.

Martin, YouTube üzerinden yayınlanan Inaki Angulo kanalına çıktığı sırada şöyle konuştu: "Mourinho, Endrick'in ayrılmasına izin vermeyecek, gitmesine müsaade etmeyecek. Kış transfer döneminde ayrılmasına izin verebileceği tek oyuncular Mendy ve Raul Asencio."

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Bu sözleri, bu sezon yalnızca 141 dakika sahada kalan Endrick'in durumunun tartışıldığı bir bağlamda söyledi. İspanyol muhabirden Defensa Central sitesinin aktardığına göre Asencio ve Mendy şu anda Portekizli teknik adamın planları içinde yer almıyor.

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Fransız bek, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde yer alan kadrosundan çıkarılmış; kulübün ağustos sonunda Racing Santander'den transfer ettiği genç yetenek Sergio Martinez, henüz A takımla sahaya çıkmamış olmasına rağmen onun yerini almıştı.

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Asencio, eylül sonunda sağ bacağının kemiğinde yaşadığı kırık sonrası ameliyat olmuş, o dönem yokluğunun 2 ila 4 ay arasında süreceği tahmin edilmişti. Ancak savunma oyuncusu, rehabilitasyon programı sırasında büyük bir çaba göstererek beklenen tarihten önce dönebilir. Buna karşılık Mendy, sağ bacağındaki rektus femoris kasının tendonunda yaşadığı ciddi sakatlıktan iyileşmesinin ardından takım arkadaşlarıyla antrenmanlara geri döndü.

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Endrick'in etrafında soru işareti

Real Madrid, İspanya'da transfer döneminin açıldığı tarih olan 2 Ocak'tan itibaren herhangi bir hamle yapmayı planlamasa da Endrick'in durumu hesapları değiştirebilir. Az forma şansı bulması, Brezilyalı forveti ayrılma talebinde bulunmaya itebilir; bu kez, Olympique Lyon'da kiralık olarak oynamasının ardından belki de kalıcı bir transfer yoluyla. Bu durumda, Mourinho'nun kadrosunda değişiklik yapmama konusundaki ısrarına rağmen Florentino Perez harekete geçebilir.

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Rapor, belirli koşulların kulüp yönetimini tutumunu gözden geçirmeye itebileceğini, gerekmesi halinde takımı güçlendirmek için transferler araştırma olasılığının değerlendirileceğini belirtiyor. Ancak şu anda Real Madrid içinde ağır basan eğilim, iyi giden bir şeyi değiştirmeme ilkesinden hareketle mevcut kadroyu korumak yönünde.

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