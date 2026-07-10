Mourinho, Real Madrid’in en önemli yıldızlarının yokluğuna rağmen neden bu kadar iyimser olduğunu açıkladı

Portekizli teknik direktör José Mourinho, Real Madrid’deki yeni görevinde büyük bir ciddiyet ve coşkuyla ilk adımlarını attı; sosyal medya hesapları üzerinden takım formasıyla ilk fotoğrafını paylaşarak, başarıya olan güçlü arzusunu yansıtan kısa ve net bir mesaj ekledi. Instagram’da şöyle yazdı: “Başlayalım!”.

Teknik direktör, oyuncularla çalışmaya başlamak için tüm enerjisi ve tutkusuyla geliyor. Bir zamanlar evi olan bu yere geri dönmenin verdiği büyük manevi motivasyonla hareket ediyor. Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında takımın teknik direktörlüğünü yapmış ve o dönemde La Liga şampiyonluğu ile İspanya Kral Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.

Real Madrid TV kanalına verdiği röportajda Mourinho, hazırlıkların perde arkasından bahsederken İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: “Çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Sanki bugün buraya geldim de her şey yeni başlamış gibi bir durum yok. Uzun süredir kulübün yönetim kadrosuyla farklı düzeylerde yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Günümüzde teknoloji bize çok yardımcı olduğu için uzaktan çalışabiliyoruz; bugün pratikte sadece devralma ve tamamlanan işlerin yanı sıra yapmamız gerekenlerin kontrolünü ele geçirme meselesiydi.”

Portekizli teknik direktör, geri dönüşünden duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, Kraliyet Kulübü’ndeki varlığını özel bir görev olarak nitelendirdi ve şöyle konuştu: “Kelimeler yetersiz kalıyor çünkü bu bir görev gibi. Mesele kendim için endişelenmek ya da çok mu az mı kazanacağım değil. Buraya, herkesin daha iyi olması için yardım etmeye geldim: oyuncular ve teknik ekip için bir çalışma kültürü, sorumluluk ve hırs yaratmak amacıyla; ve çok iyi bildiğim bir şey için, o da Real Madrid için çalışmanın getirdiği sorumluluk ve onur. Bu kavramı gerçekten çok seviyorum. Mesele Real Madrid’de çalışmak değil, Real Madrid için çalışmaktır. İşte bu görev bilinciyle buradayım.”

Mourinho, bu sabah İspanya’nın başkentine varır varmaz doğrudan “Valdebebas” antrenman merkezine yöneldi. Burada, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yeni sezon hazırlık dönemi öncesinde son rötuşları yapmak üzere bu hafta sonunu değerlendiriyor. Bugün, kadroda yer alan oyuncular ilk kez bir araya gelerek gerekli sağlık kontrollerinden geçecek ve yeni teknik direktörleri ile teknik ekibiyle ilk kez tanışacaklar.

Real Madrid’in hazırlıkları, Dünya Kupası’nda yer alan yıldız oyuncuların yokluğu nedeniyle eksik kadroyla başlayacak. Mourinho bu durumu farklı bir bakış açısıyla değerlendiriyor ve şöyle konuştu: “Önümüzdeki iki hafta boyunca olumlu bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz, çünkü elbette tüm oyuncuların burada olmasını isterdim. Ancak bu durumu olumlu bir şekilde değerlendirmeliyiz; birlikte çalışacağım genç oyuncuları tanımak ve onlara beni tanımaları için fırsat vermek. Hazırlık döneminde, Castilla takımından bu gençlerin birçoğu burada olacak ve ben de bu kadroya katkıda bulunup gelişimine yardımcı olmayı seviyorum. Biz buradayız, Dünya Kupası şampiyonlarından bazıları da daha sonra katılacak. Büyük bir özgüvenle ve bu kulübü sevdiğime dair derin bir duyguyla, ya Real Madrid ya da hiçbir şey!”

Pazartesi günü Portekizli teknik direktörün emrinde A takım kadrosundan sadece sekiz oyuncu bulunacak: Lunin, Trent, Asensio, Carreras, Huizen, Camavinga, Gonzalo ve Mastantuno; Militão, Mendy ve Rodrygo ise geçen sezonun sonlarında geçirdikleri ciddi sakatlıklardan dolayı hâlâ kadroda yer almayacak.

Teknik direktörün hafta başında takımla sahada çalışmalara başlamasına rağmen, kulüp, basına ve taraftarlara yönelik resmi tanıtım basın toplantısını Dünya Kupası'nın bitimine kadar erteleme kararı aldı. Böylece Mourinho, halihazırda birkaç antrenman seansına öncülük etmiş durumda ve şimdilik son zamanlardaki coşkulu sloganıyla yetiniyor: “Haydi başlayalım!”.