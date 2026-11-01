Mourinho, Real Madrid'in eleştirmenlerine yanıt verdi: Kuralları bilmiyorlar!

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, takımının Racing Santander ile oynadığı karşılaşmada verilen hakem kararlarını savunarak, Kylian Mbappe lehine verilen penaltının yarattığı tartışmalara ve maçtaki bazı kararlara eşlik eden itirazlara rağmen, hakem Munuera Montero'nun teknik açıdan iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

Real Madrid'in "El Sardinero" stadında Racing'i farklı bir skorla 3-0 mağlup etmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, hakemin hakem kararlarını iyi bir şekilde yönettiğini, ev sahibi takımın Aurelien Tchouameni'nin eline çarpan topun ardından talep ettiği penaltının doğru olmadığını belirtti.

Portekizli teknik adam şunları ekledi: "Her şeye itiraz ettiler. Bu stadı gerçekten çok beğeniyorum, özel bir yer. İnsanlar sinemaya sadece bir gösteri izlemeye gelmez, burada taraftarlar oyunun bir parçası. Ama kuralları bilmeyen çok kişi var, bu da kısmen kuralların sürekli değiştirilmesinden kaynaklanıyor."

Şöyle devam etti: "Tchouameni'de penaltı yoktu. 60 metre mesafeden göremedim, ama gördüğümde video yardımcı hakem teknolojisinin hakeminin dikkatsiz olmadığından emindim. Penaltı değildi. Hakem teknik açıdan başarılıydı."

Maça ilişkin olarak Mourinho, skorun 4-0 olabileceğini, ancak karşılaşmanın bazı bölümlerinde karmaşık bir hal alabileceğini belirterek, "Önemli bir haftada iyi bir galibiyet" dedi ve ardından takımın gösterdiği gelişimi ve oyuncuların hem fiziksel hem de taktiksel düzeyde ortaya koyduğu bağlılığı övdü.

Teknik direktör, Bellingham ve Diomande hakkında konuşarak, takımın seçkin fiziksel ve taktiksel yeteneklere sahip oyunculara sahip olduğunu ve son derece bağlı bir grup gördüğünü vurguladı; Real Madrid'in giderek geliştiğini, ancak özellikle savunmada yoğunlaşan takımlar karşısında daha fazla gol atmaya ihtiyacı olduğunu ekledi.

Trent ve Atina maçı

Mourinho, art arda gelen galibiyetlerle takım içindeki güven düzeyinin yükseldiğine dikkat çekerek, duygusal yönün futbolda önemli bir rol oynadığını, olumlu sonuçların işleri daha kolay gösterdiğini değerlendirdi ve birkaç karşılaşmada forma giymemesine rağmen harika bir maç çıkaran Trent'i örnek gösterdi.

Real Madrid'in üç gol öne geçmesinin ardından maç sırasında yaptığı el işareti hakkında Mourinho, takımını herhangi bir sürprizden korumaya çalıştığını açıklayarak şöyle dedi: "Kibirlilerden birinin hatamızdan yararlanıp hızlı bir serbest vuruş kullandığını düşünebiliyor musunuz? Takıma mümkün olan her şekilde yardım etmeye çalışıyorum."

Portekizli teknik adam ayrıca, odağının önümüzdeki Atina maçına yönelmeye başladığını açıklayarak, yaptığı değişikliklerin önceden kesinleşmiş olmadığını, önümüzdeki maçta ilk 11'de başlamayacak bazı oyuncuları dinlendirmeyi düşündüğünü, 4 veya 5 değişiklik yapma ihtimali olduğunu belirtti ve İspanyol futbolunun kendi takımlarının galibiyetler elde etmesini görmeyi beklediğine dikkat çekti.